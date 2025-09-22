Президент США Дональд Трамп и миллиардер Илон Маск впервые появились вместе после длительного конфликта.

Их встреча состоялась во время мемориального мероприятия в Аризоне в честь правого активиста Чарли Кирка, убитого 10 сентября на кампусе университета в Юте.

Первая публичная встреча Трампа и Маска после скандала

Американский лидер поздоровался с владельцем Tesla – они пожали друг другу руки и обменялись несколькими словами на стадионе в городе Глендейл, где собрались десятки тысяч людей.

Сейчас смотрят

NEW: President Trump and Elon Musk were spotted sitting together and chatting during a surprise reunion at Charlie Kirk’s memorial. pic.twitter.com/5asd3mTiJF — Fox News (@FoxNews) September 21, 2025

Официальный аккаунт Белого дома в соцсети X, принадлежащей Маску, распространил черно-белое фото с Трампом и Маском, сидящими бок о бок, с подписью – для Чарли.

История конфликта Трампа и Маска

Илон Маск был одним из крупнейших спонсоров президентской кампании Дональда Трампа, пожертвовав более $270 млн.

Он активно поддерживал политика в ключевых штатах, а после победы возглавил созданное в Белом доме ведомство с красноречивым названием Департамент эффективности правительства США. Его задачей стало сокращение госаппарата, что привело к ликвидации тысяч должностей.

Однако отношения между Трампом и Маском резко испортились из-за главного налогово-бюджетного законопроекта администрации. Бизнесмен назвал его “безумным и разрушительным”.

Конфликт вылился в публичную плоскость: Илон Маск обвинял президента США в упоминаниях в так называемых файлах Эпштейна, а президент в ответ намекал, что рассмотрит возможность депортации своего некогда преданного соратника.

Фото: скриншоты из видео Белого дома и FoxNews

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.