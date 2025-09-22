Президент США Дональд Трамп та мільярдер Ілон Маск уперше з’явилися разом після тривалого конфлікту.

Їхня зустріч відбулася під час меморіального заходу в Аризоні на честь правого активіста Чарлі Кірка, убитого 10 вересня на кампусі університету в Юті.

Перша публічна зустріч Трампа та Маска після скандалу

Американський лідер привітався із власником Tesla – вони потиснули одне одному руки та обмінялися кількома словами на стадіоні в місті Ґлендейл, де зібралися десятки тисяч людей.

NEW: President Trump and Elon Musk were spotted sitting together and chatting during a surprise reunion at Charlie Kirk’s memorial. pic.twitter.com/5asd3mTiJF — Fox News (@FoxNews) September 21, 2025

Офіційний акаунт Білого дому в соцмережі X, яка належить Маску, поширив чорно-біле фото із Трампом та Маском, що сидять пліч-о-пліч з підписом – для Чарлі.

Історія конфлікту Тампа та Маска

Ілон Маск був одним із найбільших спонсорів президентської кампанії Дональда Трампа, пожертвувавши понад $270 млн.

Він активно підтримував політика у ключових штатах, а після перемоги очолив створене в Білому домі відомство. з промовистою назвою Департамент ефективності уряду США. Його завданням стало скорочення держапарату, що призвело до ліквідації тисяч посад.

Проте стосунки між Трампом та Маском різко зіпсувалися через головний податково-бюджетний законопроєкт адміністрації. Бізнесмен назвав його “божевільним і руйнівним”.

Конфлікт вилився у публічну площину: Ілон Маск звинувачував президента США у згадках у так званих файлах Епштейна, а президент у відповідь натякав, що розгляне можливість депортації свого колись відданого соратника.

Фото: скриншоти з відео Білого дому та FoxNews

