Після сварок і звинувачень: Трамп і Маск знову з’явилися разом
Президент США Дональд Трамп та мільярдер Ілон Маск уперше з’явилися разом після тривалого конфлікту.
Їхня зустріч відбулася під час меморіального заходу в Аризоні на честь правого активіста Чарлі Кірка, убитого 10 вересня на кампусі університету в Юті.
Перша публічна зустріч Трампа та Маска після скандалу
Американський лідер привітався із власником Tesla – вони потиснули одне одному руки та обмінялися кількома словами на стадіоні в місті Ґлендейл, де зібралися десятки тисяч людей.
NEW: President Trump and Elon Musk were spotted sitting together and chatting during a surprise reunion at Charlie Kirk’s memorial. pic.twitter.com/5asd3mTiJF
— Fox News (@FoxNews) September 21, 2025
Офіційний акаунт Білого дому в соцмережі X, яка належить Маску, поширив чорно-біле фото із Трампом та Маском, що сидять пліч-о-пліч з підписом – для Чарлі.
POTUS x @ElonMusk
For Charlie. pic.twitter.com/Inaf8X81Gy
— The White House (@WhiteHouse) September 22, 2025
Історія конфлікту Тампа та Маска
Ілон Маск був одним із найбільших спонсорів президентської кампанії Дональда Трампа, пожертвувавши понад $270 млн.
Він активно підтримував політика у ключових штатах, а після перемоги очолив створене в Білому домі відомство. з промовистою назвою Департамент ефективності уряду США. Його завданням стало скорочення держапарату, що призвело до ліквідації тисяч посад.
Проте стосунки між Трампом та Маском різко зіпсувалися через головний податково-бюджетний законопроєкт адміністрації. Бізнесмен назвав його “божевільним і руйнівним”.
Конфлікт вилився у публічну площину: Ілон Маск звинувачував президента США у згадках у так званих файлах Епштейна, а президент у відповідь натякав, що розгляне можливість депортації свого колись відданого соратника.
Фото: скриншоти з відео Білого дому та FoxNews