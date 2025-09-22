У так званому тіньовому флоті Російської Федерації зараз налічується близько 940 танкерів, або 17% від світового флоту нафтових танкерів.

Про це повідомляє видання The New York Times із посиланням на S&P Global Market Intelligence.

Як змінився тіньовий флот Росії

За наявною інформацією, російський тіньовий флот збільшився орієнтовно на 45%.

Як зазначається, переважна частина суден старша за 20 років, часто не застрахована і має непрозору структуру власності.

Вони практикують зміну прапорів, фальсифікацію координат і перевантаження нафти в міжнародних водах.

Експерти застерігають, що тіньовий флот не лише послаблює санкції, а й несе серйозні ризики – від екологічних катастроф через аварії старих танкерів до можливих диверсій на підводних трубопроводах і кабелях.

Після запровадження Європейським Союзом заборони на імпорт нафти РФ морем, Москва активізувала продажі Китаю та Індії, а для обходу цінового обмеження в $60 за барель російські судна використовують “сіру” схему.

Попри обходи санкцій, Захід продовжив тиск. Зокрема, Євросоюз включив понад 500 суден до санкційного списку, а США, Британія, Канада та Австралія зробили подібні кроки.

Проте Росія продовжує закуповувати нові судна та замінювати ті, що потрапили під обмеження.

Як стверджує представник ЄС з питань санкцій Девід О’Салліван, утримання так званого тіньового флоту для Росії обходиться значно дорожче.

