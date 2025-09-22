Премьер-министр Дональд Туск заявил, что Польша будет решительно защищать свое небо, если летающие объекты будут нарушать польское воздушное пространство.

Об этом пишет RMF24.

Польша будет сбивать летающие объекты в своем небе — Туск

— Хочу очень четко сказать. Решение о сбивании летающих объектов мы будем принимать безоговорочно, когда они нарушают нашу территорию и летают над Польшей. Здесь не о чем дискутировать, — сказал Туск в понедельник, 22 сентября, во время конференции в Сераковицах.

Он подчеркнул, что Польша всегда будет реагировать решительно, однако в ситуациях «не совсем ясных», когда инциденты происходят за пределами польских территориальных вод, решения будут требовать особой осторожности.

— Когда мы имеем дело с не совсем ясными ситуациями, например, последний пролет российских истребителей над платформой Petrobaltic, но без нарушения, потому что это не наши территориальные воды, нужно дважды подумать, прежде чем принимать решение о действиях, которые могут уже вызвать очень острую фазу конфликта, — отметил польский премьер.

Он также отметил, что Польша действует в постоянном согласии с союзниками и готова к “любому решению, которое имеет целью уничтожение всех объектов, которые могут нам угрожать”.

— Но я должен быть на сто процентов уверен, что союзники будут относиться к этому так же, как и мы, что в ситуации, когда конфликт войдет в очень острую фазу, мы не будем одни в этом, — сказал Туск.

Напомним, глава Бюро международной политики при президенте Польши Марцин Пшидач заявил, что 10 сентября границу страны пересек 21 российский дрон, а не 17, как сообщалось ранее.

Российские беспилотники пересекли границу Польши во время массированной атаки на Украину.

