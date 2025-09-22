Прем’єр-міністр Дональд Туск заявив, що Польща рішуче захищатиме своє небо, якщо літаючі об’єкти порушуватимуть польський повітряний простір.

Про це пише RMF24.

Польща збиватиме літаючі об’єкти у своєму небі – Туск

– Хочу дуже чітко сказати. Рішення про збиття літаючих об’єктів ми будемо приймати беззаперечно, коли вони порушують нашу територію і літають над Польщею. Тут нема про що дискутувати, – сказав Туск у понеділок, 22 вересня, під час конференції в Сераковицях.

Він наголосив, що Польща завжди реагуватиме рішуче, однак у ситуаціях “не зовсім ясних”, коли інциденти відбуваються поза польськими територіальними водами, рішення вимагатимуть особливої обережності.

– Коли ми маємо справу з не зовсім ясними ситуаціями, наприклад, останній проліт російських винищувачів над платформою Petrobaltic, але без порушення, бо це не наші територіальні води, потрібно двічі подумати, перш ніж ухвалювати рішення про дії, які можуть вже викликати дуже гостру фазу конфлікту, – завважив польський прем’єр.

Він також зазначив, що Польща діє у постійній згоді з союзниками і готова до “будь-якого рішення, яке має на меті знищення всіх об’єктів, які можуть нам загрожувати”.

– Але я мушу бути на сто відсотків упевнений, що союзники ставитимуться до цього так само, як і ми, що у ситуації, коли конфлікт увійде в дуже гостру фазу, ми не будемо самі в цьому, – сказав Туск.

Нагадаємо, голова Бюро міжнародної політики при президенті Польщі Марцін Пшидач заявив, що країну 10 вересня перетнув 21 російський дрон, а не 17, як про це повідомлялося раніше.

Російські безпілотники перетнули кордон Польщі під час масованої атаки на Україну.

