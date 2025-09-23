Президент США Дональд Трамп раскритиковал признание некоторыми странами-членами ООН государства Палестина.

Об этом Трамп сказал во время выступления на Генассамблее ООН, сообщает британский телеканал SkyNews.

Признание Палестины

По словам американского президента, руководство террористической группировки ХАМАС неоднократно отклоняло разумные предложения о заключении мира.

Сейчас смотрят

– Сейчас, якобы для поощрения продолжения конфликта, некоторые представители этой организации стремятся односторонне признать Палестинское государство. Награда для террористов ХАМАСа за их зверства будет слишком велика. Это будет наградой за эти ужасные зверства, в частности за события 7 октября 2023 года, – сказал Дональд Трамп.

Глава Белого дома считает, что те, кто стремится к миру, должны объединиться с единым посланием, вместо того чтобы уступать ХАМАСу.

– Отпустите заложников сейчас, просто отпустите заложников. Сейчас… Мы должны немедленно остановить войну в Газе. Мы должны немедленно начать переговоры. Мы должны договориться о мире, – заявил Трамп с трибуны Генассамблеи ООН.

Напомним, что 22 мая 2024 года Норвегия, Ирландия и Испания заявили о признании Палестины независимым государством. В Белом доме заявили, что не поддерживают признание палестинской государственности.

Источник : Sky News

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.