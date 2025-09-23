Президент США Дональд Трамп розкритикував визнання деякими країнами-членами ООН держави Палестина.

Про це Трамп сказав під час виступу на Генасамблеї ООН, повідомляє британський телеканал SkyNews.

Визнання Палестини

За словами американського президента, керівництво терористичного угруповання ХАМАС неодноразово відхиляло розумні пропозиції про укладення миру.

– Зараз, нібито для заохочення продовження конфлікту, деякі представники цієї організації прагнуть односторонньо визнати Палестинську державу. Нагорода для терористів ХАМАСу за їхні звірства буде занадто великою. Це буде нагородою за ці жахливі звірства, зокрема за події 7 жовтня 2023 року, – сказав Дональд Трамп.

Очільник Білого дому вважає, що ті, хто прагне миру, повинні об’єднатися з єдиним посланням, замість поступатися ХАМАСу.

– Відпустіть заручників зараз, просто відпустіть заручників. Зараз… Ми маємо негайно зупинити війну в Газі. Ми маємо негайно розпочати переговори. Маємо домовитися про мир, – виголосив Трамп із трибуни Генасамблеї ООН.

Нагадаємо, що 22 травня 2024 року Норвегія, Ірландія та Іспанія заявили про визнання Палестини незалежною державою. У Білому домі заявили, що не підтримують визнання палестинської державності.

21 вересня Велика Британія, Канада, Австралія та Португалія визнали Палестину як суверенну державу.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що це “винагородить жахливий тероризм ХАМАСу”.

Еммануель Макрон оголосив про визнання Францією держави Палестина.

