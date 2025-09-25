24 сентября ударные морские дроны Главного управления разведки Минобороны атаковали логистические объекты России на Черноморском побережье, в частности, по портам Новороссийска и Туапсе.

Об этом сообщило агентство Интерфакс-Украина со ссылкой на украинскую спецслужбу.

Операция ГУР с дронами

По результатам операции ГУР была остановлена работа нефтеналивного комплекса Транснефть и терминала Каспийского трубопроводного консорциума вблизи Новороссийска, где россияне осуществляли загрузку нефтью своих танкеров, в частности, тех, которые принадлежат к так называемому теневому флоту.

В целом эти пункты перевалки российской нефти могут экспортировать до 2 млн баррелей сырья в день.

Кроме того, морские дроны ГУР уничтожили нефтеналивной пирс одного из крупнейших терминалов РФ в порту Туапсе.

– Атака объектов нефтяного экспорта государства-агрессора России, который питает ведение преступной войны против Украины, также в очередной раз показала некомпетентность российской группировки, предназначенной охранять черноморские порты, – сказал собеседник.

По данным источников, хаотичный и неточный огонь российских военных привел к разрушению жилых домов, уничтожению нескольких легковых автомобилей и вызвал панику среди населения в Новороссийске и Туапсе.

Также в Сочи, расположенном в нескольких десятках километров от места атаки, местные власти объявили экстренную эвакуацию с пляжей.

Собеседник добавил, что борьба с теневым нефтяным экспортом государства-агрессора России продолжается.

