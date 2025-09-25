24 вересня ударні морські дрони Головного управління розвідки Міноборони атакували логістичні об’єкти Росії на Чорноморському узбережжі, зокрема по портах Новоросійська та Туапсе.

Про це повідомило агентство Інтерфакс-Україна, посилаючись на українську спецслужбу.

Операція ГУР з дронами

За результатами операції ГУР була зупинена робота нафтоналивного комплексу Транснєфть та терміналу Каспійського трубопровідного консорціуму поблизу Новоросійська, де росіяни здійснювали завантаження нафтою своїх танкерів, зокрема тих, що належать до так званого тіньового флоту.

Загалом ці пункти перевалки російської нафти можуть експортувати до 2 млн барелів сировини на день.

Крім того, морські дрони ГУР знищили нафтоналивний пірс одного з найбільших терміналів РФ у порту Туапсе.

– Атака об’єктів нафтового експорту держави-агресора Росії, який живить ведення злочинної війни проти України, також вкотре засвідчила криворукість російського угруповання, призначеного охороняти чорноморські порти, – сказав співрозмовник.

За даними джерел, хаотичний та неточний вогонь російських військових призвів до руйнування житлових будинків, знищення кількох легкових автомобілів і спричинив паніку серед населення в Новоросійську та Туапсе.

Також у Сочі, розташованому за кілька десятків кілометрів від місця атаки, місцева влада оголосила екстрену евакуацію з пляжів.

Співрозмовник додав, що боротьба з тіньовим нафтовим експортом держави-агресора Росії триває.

