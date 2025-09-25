Россия снова провоцирует союзников в Балтийском море — на этот раз военный самолет дважды пролетел на чрезвычайно малом расстоянии от фрегата ВМС Германии.

Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

Провокации РФ в Балтийском море: что известно

По словам министра обороны, российский разведывательный самолет дважды пролетал над немецким фрегатом Гамбург в Балтийском море.

Источники в Бундесвере сообщили, что российский самолет пролетал над немецким фрегатом, который участвует в учениях НАТО Удар Нептуна на низкой высоте в пятницу и субботу.

Также отмечается, что российские пилоты не отвечали на радиосообщения.

Политик СДПГ сравнил инцидент в Бундестаге с вторжением российских беспилотников и истребителей в воздушное пространство Польши и Эстонии.

— Россия буквально испытывает границы государств НАТО со все большей частотой и интенсивностью, — заявил Писториус.

Он добавил, что Путин хочет спровоцировать страны-члены НАТО и хочет “выявить, разоблачить и использовать якобы слабые места Североатлантического блока”.

Напомним, что ночью 10 сентября более двух десятков российских дронов залетели в воздушное пространство Польши во время массированной атаки на Украину.

Это был первый случай, когда страна-член НАТО была вынуждена применить оружие против российских беспилотников.

А уже 19 сентября три российских истребителя МиГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии, пробыв там 12 минут.

После этого Эстония инициировала консультации по статье 4 НАТО и вызвала российского поверенного для протеста.

