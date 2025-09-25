Росія знову провокує союзників у Балтійському морі – цього разу військовий літак двічі пролетів на надзвичайно малій відстані від фрегата ВМС Німеччини.

Про це заявив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус.

Провокації РФ у Балтійському морі: що відомо

За словами міністра оборони, російський розвідувальний літак двічі пролітав над німецьким фрегатом Гамбург у Балійському морі.

Джерела в Бундесвері повідомили, що російський літак пролітав над німецьким фрегатом, який бере участь у навчаннях НАТО Удар Нептуна на низькій висоті у п’ятницю та суботу.

Також зазначається, що російські пілоти не відповідали на радіоповідомлення.

Політик СДПН порівняв інцидент у Бундестазі з вторгненням російських безпілотників та винищувачів у повітряний простір Польщі та Естонії.

— Росія буквально випробовує кордони держав НАТО з дедалі більшою частотою та інтенсивністю, – заявив Пісторіус.

Він додав, що Путін хоче спровокувати країни-члени НАТО, і хоче “виявити, викрити та використати нібито слабкі місця Північноатлантичного блоку”

Нагадаємо, що вночі 10 вересня понад два десятки російських дронів залетіли у повітряний простір Польщі під час масованої атаки на Україну.

Це був перший випадок, коли країна-член НАТО була змушена застосувати зброю проти російських безпілотників.

А вже 19 вересня три російські винищувачі МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії, пробувши там 12 хвилин.

Після цього Естонія ініціювала консультації за статтею 4 НАТО та викликала російського повіреного для протесту.

