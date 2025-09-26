У ніч проти 26 вересня Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї РФ вкотре опинився під атакою дронів.

Атака на Афіпський НПЗ 26 вересня

Російські ЗМІ з посиланням на очевидців повідомили про пожежу на Афіпському НПЗ внаслідок влучання дронів.

– Уламки безпілотника впали на одну з установок. Постраждалих немає. Сталося загоряння на площі 30 кв. м, яке вже ліквідували. На місці працюють оперативні та спеціальні служби, — повідомляє один з пабліків.

Зараз дивляться

Цю інформацію підтвердив керівник Ценру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

Річний обсяг цього нафтопереробного заводу становить 6,25 млн тонн на рік, а це 2,1% від загального обсягу нафтопереробки в РФ.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 311-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.