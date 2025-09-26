У Китаї заявили, що причина війни в Україні, яку розв’язала Росія, полягає у “давніх регіональних суперечностях у сфері безпеки в Європі”.

Таку заяву на брифінгу зробив речник китайського МЗС Го Цзякунь.

Китай про причину війни в Україні

У Цзякуня запитали щодо заяви глави МЗС Польщі Радислава Сікорського про те, що Китай є єдиною країною, здатною переконати Росію припинити війну в Україні, але Пекін не бажає цього робити, бо війна відповідає інтересам Китаю.

Зараз дивляться

Сікорський заявив, що Китай отримує прибуток від продажу Росії товарів подвійного призначення та інших продуктів.

У відповідь, речник МЗС КНР заявив, що Китай “не є ні ініціатором, ні учасником” української війни.

За його словами, Китай, як постійний член Ради Безпеки ООН і відповідальна велика держава, послідовно дотримується об’єктивної та неупередженої позиції, активно сприяючи мирним переговорам і посередництву.

– Є інші, хто не бажає припинення війни, хто постійно підігріває конфлікт і навіть отримує від нього значні військові прибутки, але Китай не належить до них, – сказав він.

За його словами, “перекладання провини на Китай не вирішить проблему”.

– Корінь кризи в Україні лежить у давніх регіональних суперечностях у сфері безпеки в Європі. Єдиний правильний шлях вперед – це врахування законних інтересів усіх сторін у сфері безпеки та створення збалансованої, ефективної та стійкої архітектури європейської безпеки шляхом діалогу та переговорів, – заявив Цзякунь.

Він сказав, що Пекін підтримує Європу в тому, щоб вона відігравала більшу та активнішу роль у просуванні процесу політичного врегулювання “кризи” в Україні.

Раніше Reuters повідомляв, що китайські експерти з дронів літали до РФ для випробувань військових безпілотників на державному заводі озброєнь, який перебуває під західними санкціями.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.