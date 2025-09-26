Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху резко раскритиковал решение ряда западных стран признать государство Палестина, выступая с речью на Генеральной Ассамблее ООН.

Об этом пишет ВВС.

Нетаньягу раскритиковал признание Палестины

Премьер Израиля назвал такие шаги “пятном позора”, которые, по его словам, посылают сигнал — Убивать евреев — выгодно.

Сейчас смотрят

Когда он поднялся на трибуну, десятки представителей государств и дипломатов покинули зал, оставив значительную часть зала пустой.

Тем временем за пределами здания протестующие против израильской войны в Газе собрались на Таймс-сквер.

Израиль испытывает огромное международное давление из-за военной кампании в Газе.

На этой неделе Великобритания, Франция, Канада, Австралия и ряд других стран объявили о признании государства Палестина.

В начале выступления Нетаньяху продемонстрировал карту под названием Проклятие, на которой, по его словам, изображены прокси-группировки Ирана на Ближнем Востоке.

Он привел примеры израильских военных операций за последний год против Хезболлы в Ливане, хуситов в Йемене, ХАМАС в Газе и против самого Ирана.

Он поблагодарил президента США Дональда Трампа за участие Америки в бомбардировке иранского ядерного объекта Фордо в июне, а также провел параллели между нападением ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года и терактами 11 сентября в США.

По его словам, обе страны борются с одними и теми же врагами, обращая внимание на крики “смерть Америке” со стороны группировок, связанных с Ираном.

Израиль не позволит существование Палестины — Нетаньяху

Нетаньяху вновь подчеркнул, что Израиль не допустит существования палестинского государства, и заявил, что такую позицию поддерживает “подавляющее большинство израильтян”.

Он отверг выводы комиссии ООН, которая пришла к заключению, что Израиль совершил геноцид в Газе, назвав эти обвинения “беспочвенными”.

Также он отказался признавать заявления ряда агентств ООН о том, что Израиль намеренно ограничивает поставки гуманитарной помощи в сектор. В августе структура, поддерживаемая ООН, подтвердила факт голода в городе Газа.

За несколько часов до выступления канцелярия Нетаньяху приказала армии Израиля установить громкоговорители на грузовиках вблизи границы с Газой, чтобы транслировать его речь в прямом эфире по всей территории анклава.

Нетаньяху также заявил, что израильская разведка взломала смартфоны людей в Газе и будет напрямую транслировать его обращение. Источники BBC в Газе отметили, что их телефоны не подвергались вмешательству.

По словам премьера, цель этого шага — передать послание израильским заложникам.

— Наши храбрые герои, — зачитал он с трибуны. — Это премьер-министр Нетаньяху говорит с вами в прямом эфире из Организации Объединенных Наций. Мы не забыли о вас ни на мгновение. Народ Израиля с вами. Мы не остановимся и не успокоимся, пока не вернем всех вас домой.

В Газе остаются 48 заложников, из них примерно 20 считаются живыми.

В последней части выступления Нетаньяху обратился к соседним государствам, заявив, что Израиль близок к соглашению о деэскалации с Сирией, и призвал правительство Ливана активнее разоружать Хезболлу.

Нетаньяху критикуют в Израиле

Однако внутри страны премьер сразу подвергся критике. Лидер оппозиции Яир Лапид написал:

— Сегодня мы увидели уставшего премьер-министра Израиля с речью, переполненной избитыми приемами.

— Вместо того, чтобы остановить дипломатическое цунами, Нетаньяху сегодня ухудшил положение Государства Израиль, — добавил Лапид в X.

Лидер партии Демократы Израиля Яир Голан заявил, что в выступлении было “только жертвование, лицемерие и полная слепота к страданиям заложников и жертв среди бойцов”.

Он назвал идею с громкоговорителями “недейственной, детской и безумной”, “пропагандистским шоу”.

Накануне лидер Палестинской автономии Махмуд Аббас в своем выступлении в ООН заявил, что готов сотрудничать с мировыми лидерами над реализацией мирного плана для Израиля и Палестины.

Вскоре после выступления Нетаньяху президент США Дональд Трамп заявил журналистам:

— Я думаю, у нас есть соглашение по Газе.

Деталей он не предоставил, но растут предположения, что соглашение о прекращении огня может быть близко.

Международным журналистам Израиль запретил самостоятельно въезжать в сектор Газа с начала войны почти два года назад, что затрудняет проверку заявлений обеих сторон.

Часть журналистов в сектор допускали только в сопровождении армии Израиля.

Военная операция Израиля в Газе началась после нападения боевиков ХАМАС на юг Израиля 7 октября 2023 года, в результате которого погибли около 1,2 тыс. человек и еще 251 был взят в заложники.

По данным министерства здравоохранения Газы, подконтрольного ХАМАС, с тех пор в результате израильских атак в секторе погибло не менее 65 549 человек.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.