Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу різко розкритикував рішення низки західних країн визнати державу Палестина, виступаючи з промовою на Генеральній Асамблеї ООН.

Нетаньягу розкритикував визнання Палестини

Прем’єр Ізраїлю назвав такі кроки “плямою ганьби”, які, за його словами, надсилають сигнал – Вбивати євреїв – вигідно.

Коли він піднявся на трибуну, десятки представників держав і дипломатів залишили зал, залишивши значну частину зали порожньою.

Тим часом за межами будівлі протестувальники проти ізраїльської війни в Газі зібралися на Таймс-Сквер.

Ізраїль зазнає величезного міжнародного тиску через військову кампанію в Газі.

Цього тижня Велика Британія, Франція, Канада, Австралія та низка інших країн оголосили про визнання держави Палестина.

На початку виступу Нетаньягу продемонстрував карту під назвою Прокляття, на якій, за його словами, зображені проксі-угруповання Ірану на Близькому Сході.

Він навів приклади ізраїльських військових операцій за останній рік проти Хезболли в Лівані, хуситів у Ємені, ХАМАС у Газі та проти самого Ірану.

Він подякував президентові США Дональду Трампу за участь Америки у бомбардуванні іранського ядерного об’єкта Фордо в червні, а також провів паралелі між нападом ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року та терактами 11 вересня у США.

За його словами, обидві країни борються з одними й тими ж ворогами, звертаючи увагу на вигуки “смерть Америці” з боку угруповань, пов’язаних з Іраном.

Ізраїль не дозволить існування Палестини – Нетаньягу

Нетаньягу знову наголосив, що Ізраїль не дозволить існування палестинської держави, і заявив, що таку позицію підтримує “переважна більшість ізраїльтян”.

Він відкинув висновки комісії ООН, яка дійшла висновку, що Ізраїль вчинив геноцид у Газі, назвавши ці звинувачення “безпідставними”.

Також він відмовився визнавати заяви низки агентств ООН про те, що Ізраїль навмисно обмежує постачання гуманітарної допомоги до сектора. У серпні структура, підтримана ООН, підтвердила факт голоду в місті Газа.

За кілька годин до виступу канцелярія Нетаньягу наказала армії Ізраїлю встановити гучномовці на вантажівках поблизу кордону з Газою, аби транслювати його промову в прямому ефірі по всій території анклаву.

Нетаньягу також заявив, що ізраїльська розвідка зламала смартфони людей у Газі і напряму транслюватиме його звернення. Джерела BBC у Газі зазначили, що їхні телефони не зазнали втручань.

За словами прем’єра, мета цього кроку – передати послання ізраїльським заручникам.

– Наші хоробрі герої, – зачитав він із трибуни. – Це прем’єр-міністр Нетаньягу говорить до вас наживо з Організації Об’єднаних Націй. Ми не забули про вас ні на мить. Народ Ізраїлю з вами. Ми не зупинимося і не відпочинемо, поки не повернемо всіх вас додому.

У Газі залишаються 48 заручників, із них приблизно 20 вважаються живими.

В останній частині виступу Нетаньягу звернувся до сусідніх держав, заявивши, що Ізраїль близький до угоди про деескалацію з Сирією, та закликав уряд Лівану активніше роззброювати Хезболлу.

Нетаньягу критикують в Ізраїлі

Однак усередині країни прем’єр одразу зазнав критики. Лідер опозиції Яїр Лапід написав:

– Сьогодні ми побачили стомленого прем’єр-міністра Ізраїлю з промовою, переповненою заїждженими прийомами.

– Замість того, щоб зупинити дипломатичне цунамі, Нетаньягу сьогодні погіршив становище Держави Ізраїль, – додав Лапід у X.

Лідер партії Демократи Ізраїлю Яїр Голан заявив, що у виступі було “лише жертвування, лицемірство і повна сліпота до страждань заручників і жертв серед бійців”.

Він назвав ідею з гучномовцями “недійсною, дитячою і божевільною”, “пропагандистським шоу”.

Напередодні лідер Палестинської автономії Махмуд Аббас у своєму виступі в ООН заявив, що готовий співпрацювати зі світовими лідерами над реалізацією мирного плану для Ізраїлю та Палестини.

Невдовзі після виступу Нетаньягу президент США Дональд Трамп заявив журналістам:

– Я думаю, у нас є угода щодо Гази.

Деталей він не надав, але зростають припущення, що угода про припинення вогню може бути близькою.

Міжнародним журналістам Ізраїль заборонив самостійно в’їжджати до сектора Газа від початку війни майже два роки тому, що ускладнює перевірку заяв обох сторін.

Частину журналістів у сектор допускали лише у супроводі армії Ізраїлю.

Військова операція Ізраїлю в Газі почалася після нападу бойовиків ХАМАС на південь Ізраїлю 7 жовтня 2023 року, внаслідок якого загинули близько 1,2 тис. людей і ще 251 було взято у заручники.

За даними міністерства охорони здоров’я Гази, підконтрольного ХАМАС, відтоді в результаті ізраїльських атак у секторі загинуло щонайменше 65 549 людей.

