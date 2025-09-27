В Литве, Дании и Финляндии зафиксировали неопознанные дроны вблизи аэропорта, военных объектов и гидроэлектростанции.

Об этом сообщают западные СМИ.

Дроны возле аэропорта в Вильнюсе: что известно

В пятницу, 26 сентября, работу Вильнюсского аэропорта дважды временно приостанавливали из-за вероятного появления беспилотников в воздушном пространстве.

Первый инцидент произошел около полудня, когда из-за сообщения о полете дрона авиадвижение было ограничено.

Второй раз работу аэропорта остановили в 19:14, возобновив ее через полчаса, в 19:37.

Представительница компании Литовские аэропорты Раса Петраускайте подтвердила, что основанием для закрытия стало возможное появление дронов.

Она уточнила, что из-за этого был отложен рейс польских авиалиний LOT, а один самолет задержался с вылетом.

Полиция Вильнюсского уезда получила сообщение о дроне в 19:17, однако на месте сотрудники ничего не обнаружили.

Подобные инциденты фиксировались и ранее — 25 сентября аэропорт также приостанавливал работу из-за возможного пролета дрона.

Дроны вблизи главной военной авиабазы в Дании: что известно

Вечером 26 сентября неизвестные дроны заметили возле военных объектов Дании.

Министерство обороны страны сообщило, что летательные аппараты видели вблизи нескольких объектов, но точные локации и количество дронов не раскрывают.

Особое внимание привлекла ситуация на военной авиабазе Каруп — главной авиабазе Королевских ВВС Дании.

По словам полиции Центральной и Западной Ютландии, около 20:00 в небе видели от одного до двух беспилотников. Дроны находились как над территорией базы, так и за ее пределами.

На некоторое время воздушное пространство закрывали для гражданской авиации, однако это не повлияло на рейсы, поскольку в Карупе отсутствует регулярное гражданское движение.

Стоит отметить, что авиабаза Каруп является крупнейшим военным рабочим местом страны — здесь работают около 3,5 тыс. человек, дислоцируются все вертолеты Дании, функционирует сержантская школа и осуществляется контроль воздушного пространства.

Ранее на этой неделе аэропорт Копенгагена и еще пять меньших аэропортов временно прекращали работу из-за появления дронов.

Датские власти назвали эти события гибридными атаками, а премьер-министр Метте Фредериксен заявила, что речь идет о самой серьезной атаке на критическую инфраструктуру Дании.

Беспилотник над гидроэлектростанцией в Финляндии: что известно

На прошлой неделе в финском городе Рованиеми зафиксировали полет дрона над гидроэлектростанцией.

Очевидцы сообщили в полицию, которая подтвердила факт нарушения.

Компания-владелец станции отметила, что системы видеонаблюдения не зафиксировали оператора беспилотника.

Финляндия еще в августе 2025 года ввела бесполетные зоны над энергетическими объектами в качестве превентивной меры.

Такие нарушения рассматриваются как потенциальная угроза национальной безопасности.

Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявлял, что подобными действиями Россия как бы испытывает границы стран Североатлантического альянса и пытается спровоцировать НАТО.

