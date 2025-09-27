Возле аэропорта, над ГЭС и авиабазой ВВС: в Литве, Финляндии и Дании фиксировали дроны
В Литве, Дании и Финляндии зафиксировали неопознанные дроны вблизи аэропорта, военных объектов и гидроэлектростанции.
Об этом сообщают западные СМИ.
Дроны возле аэропорта в Вильнюсе: что известно
В пятницу, 26 сентября, работу Вильнюсского аэропорта дважды временно приостанавливали из-за вероятного появления беспилотников в воздушном пространстве.
Первый инцидент произошел около полудня, когда из-за сообщения о полете дрона авиадвижение было ограничено.
Второй раз работу аэропорта остановили в 19:14, возобновив ее через полчаса, в 19:37.
Представительница компании Литовские аэропорты Раса Петраускайте подтвердила, что основанием для закрытия стало возможное появление дронов.
Она уточнила, что из-за этого был отложен рейс польских авиалиний LOT, а один самолет задержался с вылетом.
Полиция Вильнюсского уезда получила сообщение о дроне в 19:17, однако на месте сотрудники ничего не обнаружили.
Подобные инциденты фиксировались и ранее — 25 сентября аэропорт также приостанавливал работу из-за возможного пролета дрона.
Дроны вблизи главной военной авиабазы в Дании: что известно
Вечером 26 сентября неизвестные дроны заметили возле военных объектов Дании.
Министерство обороны страны сообщило, что летательные аппараты видели вблизи нескольких объектов, но точные локации и количество дронов не раскрывают.
Особое внимание привлекла ситуация на военной авиабазе Каруп — главной авиабазе Королевских ВВС Дании.
По словам полиции Центральной и Западной Ютландии, около 20:00 в небе видели от одного до двух беспилотников. Дроны находились как над территорией базы, так и за ее пределами.
На некоторое время воздушное пространство закрывали для гражданской авиации, однако это не повлияло на рейсы, поскольку в Карупе отсутствует регулярное гражданское движение.
Стоит отметить, что авиабаза Каруп является крупнейшим военным рабочим местом страны — здесь работают около 3,5 тыс. человек, дислоцируются все вертолеты Дании, функционирует сержантская школа и осуществляется контроль воздушного пространства.
Ранее на этой неделе аэропорт Копенгагена и еще пять меньших аэропортов временно прекращали работу из-за появления дронов.
Датские власти назвали эти события гибридными атаками, а премьер-министр Метте Фредериксен заявила, что речь идет о самой серьезной атаке на критическую инфраструктуру Дании.
Беспилотник над гидроэлектростанцией в Финляндии: что известно
На прошлой неделе в финском городе Рованиеми зафиксировали полет дрона над гидроэлектростанцией.
Очевидцы сообщили в полицию, которая подтвердила факт нарушения.
Компания-владелец станции отметила, что системы видеонаблюдения не зафиксировали оператора беспилотника.
Финляндия еще в августе 2025 года ввела бесполетные зоны над энергетическими объектами в качестве превентивной меры.
Такие нарушения рассматриваются как потенциальная угроза национальной безопасности.
Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявлял, что подобными действиями Россия как бы испытывает границы стран Североатлантического альянса и пытается спровоцировать НАТО.