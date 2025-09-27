У Литві, Данії та Фінляндії зафіксували неідентифіковані дрони поблизу аеропорту, військових об’єктів та гідроелектростанції.

Про це повідомляють західні ЗМІ.

Дрони біля аеропорту у Вільнюсі: що відомо

У п’ятницю 26 вересня роботу Вільнюського аеропорту двічі тимчасово призупиняли через ймовірну появу безпілотників у повітряному просторі.

Зараз дивляться

Перший інцидент стався близько полудня, коли через повідомлення про політ дрона авіарух був обмежений.

Другий раз роботу летовища зупинили о 19:14, відновивши її через пів години, о 19:37.

Представниця компанії Литовські аеропорти Раса Петраускайте підтвердила, що підставою для закриття стала можлива поява дронів.

Вона уточнила, що через це був відкладений рейс польських авіаліній LOT, а один літак затримався з вильотом.

Поліція Вільнюського повіту отримала повідомлення про дрон о 19:17, проте на місці співробітники нічого не виявили.

Схожі інциденти фіксувалися і раніше — 25 вересня аеропорт також призупиняв роботу через можливий проліт дрона.

Дрони поблизу головної військової авіабази у Данії: що відомо

Увечері 26 вересня невідомі дрони помітили біля військових об’єктів Данії.

Міністерство оборони країни повідомило, що літальні апарати бачили поблизу кількох об’єктів, але точні локації та кількість дронів не розкривають.

Особливу увагу привернула ситуація на військовій авіабазі Каруп — головній авіабазі Королівських ВПС Данії.

За словами поліції Центральної та Західної Ютландії, близько 20:00 у небі бачили від одного до двох безпілотників. Дрони перебували як над територією бази, так і за її межами.

На певний час повітряний простір закривали для цивільної авіації, проте це не вплинуло на рейси, оскільки в Карупі відсутній регулярний цивільний рух.

Варто зазначити, що авіабаза Каруп є найбільшим військовим робочим місцем країни — тут працюють близько 3,5 тис. людей, дислокуються всі гелікоптери Данії, функціонує сержантська школа та здійснюється контроль повітряного простору.

Раніше цього тижня аеропорт Копенгагена та ще п’ять менших аеропортів тимчасово припиняли роботу через появу дронів.

Данська влада назвала ці події гібридними атаками, а прем’єр-міністерка Метте Фредеріксен заявила, що йдеться про найсерйознішу атаку на критичну інфраструктуру Данії.

Безпілотник над гідроелектростанцією у Фінляндії: що відомо

Минулого тижня у фінському місті Рованіемі зафіксували політ дрона над гідроелектростанцією.

Очевидці повідомили поліцію, яка підтвердила факт порушення.

Компанія-власник станції зазначила, що системи відеоспостереження не зафіксували оператора безпілотника.

Фінляндія ще у серпні 2025 року запровадила безпольотні зони над енергетичними об’єктами як превентивний захід.

Такі порушення розглядаються як потенційна загроза національній безпеці.

Раніше міністр оборони ФРН Борис Пісторіус заявляв, що подібними діями Росія ніби випробовує кордони країн Північноатлантичного альянсу та намагається спровокувати НАТО.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.