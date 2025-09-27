Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что хотя его страна не переживает сейчас стадию активной войны, однако она и не живет в мире.

Об этом сообщает издание Handelsblatt.

Мерц оценил угрозы от российских дронов над Германией

Фридрих Мерц заявил, что, учитывая постоянные кибератаки и все более частые инциденты с дронами, Германия больше не может считать себя страной, которая живет в полном мире.

Сейчас смотрят

— Мы не находимся в состоянии войны, но мы уже и не живем в мире, — отметил он во время выступления в Берлине перед предпринимателями.

Мерц подчеркнул, что опасность реальна.

Он напомнил о шпионаже, диверсиях и постоянных кибератаках, которые поражают как государственные структуры, так и бизнес.

— Я предполагаю, что каждый второй в этом зале хотя бы один раз сталкивался с тем, что его дата-сети или инфраструктура подвергались нападению, — отметил он.

Политик также упомянул убийство Зелимхана Хангошвили в берлинском Тиргартене в 2019 году, которое стало одним из самых громких примеров враждебной деятельности на территории Германии.

Инциденты с провокационными действиями российских военных в Балтийском регионе в последнее время происходят все чаще.

Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявлял, что подобные пролеты российских самолетов являются типичной тактикой давления и демонстрации силы.

В частности, он напомнил о пролете российских разведывательных самолетов вблизи немецкого фрегата Гамбург в Балтийском море.

Этот фрегат участвует в учениях НАТО Удар Нептуна.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.