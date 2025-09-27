Канцлер ФРГ: Мы не в состоянии войны, но и не живем в мире
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что хотя его страна не переживает сейчас стадию активной войны, однако она и не живет в мире.
Об этом сообщает издание Handelsblatt.
Мерц оценил угрозы от российских дронов над Германией
Фридрих Мерц заявил, что, учитывая постоянные кибератаки и все более частые инциденты с дронами, Германия больше не может считать себя страной, которая живет в полном мире.
— Мы не находимся в состоянии войны, но мы уже и не живем в мире, — отметил он во время выступления в Берлине перед предпринимателями.
Мерц подчеркнул, что опасность реальна.
Он напомнил о шпионаже, диверсиях и постоянных кибератаках, которые поражают как государственные структуры, так и бизнес.
— Я предполагаю, что каждый второй в этом зале хотя бы один раз сталкивался с тем, что его дата-сети или инфраструктура подвергались нападению, — отметил он.
Политик также упомянул убийство Зелимхана Хангошвили в берлинском Тиргартене в 2019 году, которое стало одним из самых громких примеров враждебной деятельности на территории Германии.
Инциденты с провокационными действиями российских военных в Балтийском регионе в последнее время происходят все чаще.
Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявлял, что подобные пролеты российских самолетов являются типичной тактикой давления и демонстрации силы.
В частности, он напомнил о пролете российских разведывательных самолетов вблизи немецкого фрегата Гамбург в Балтийском море.
Этот фрегат участвует в учениях НАТО Удар Нептуна.