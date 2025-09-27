У Швеції помітили підозрілі дрони поблизу військово-морської бази
Минулої ночі над східним архіпелагом Карлскруна у Швеції помітили підозрілі безпілотники.
Поліцію викликали до Мьокльосунда, де правоохоронці власними очима спостерігали великий дрон.
Про це повідомляє SVT Nyheter.
Дрони поблизу військово-морської бази у Швеції : що відомо
Керівник розслідування Маттіас Лундгрен зазначив, що дрон, який побачили поблизу бази був більшим за звичайні моделі й нагадував ті апарати, які нещодавно бачили над Данією та в регіоні Сконе.
Як зазначають у ЗМІ, напередодні ввечері кілька жителів Стурке та Тюрке також повідомили про схожий апарат.
За даними поліції, свідки бачили два дрони з червоними та зеленими вогнями.
Правоохоронці склали протоколи про порушення Закону про авіацію та Закону про захист, однак жодних предметів не вилучили, і підозрюваних наразі немає.
Район, де помічали дрони, розташований лише за кілька кілометрів від військово-морської бази в Карлскруні.
Попри близькість до стратегічного об’єкта, армію наразі не залучали.
Представниця Блекінгського повітряного флоту Хелен Нюберг підтвердила, що ні F17, ні ВМС не втручалися у ситуацію.
Поліція планує зібрати свідчення очевидців і проаналізувати дані патрулів для подальшого розслідування.
Схожі випадки останнім часом траплялися й у сусідніх країнах.
Нещодавно аеропорти Копенгагена та Осло тимчасово закривали через появу великих безпілотників у повітряному просторі.
Данська поліція тоді заявила, що дронами керував досвідчений оператор, який демонстрував свої навички.
Через інцидент у Копенгагені перенаправили 31 рейс, що вплинуло на близько 20 тис. пасажирів.