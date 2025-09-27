Минулої ночі над східним архіпелагом Карлскруна у Швеції помітили підозрілі безпілотники.

Поліцію викликали до Мьокльосунда, де правоохоронці власними очима спостерігали великий дрон.

Про це повідомляє SVT Nyheter.

Дрони поблизу військово-морської бази у Швеції : що відомо

Керівник розслідування Маттіас Лундгрен зазначив, що дрон, який побачили поблизу бази був більшим за звичайні моделі й нагадував ті апарати, які нещодавно бачили над Данією та в регіоні Сконе.

Як зазначають у ЗМІ, напередодні ввечері кілька жителів Стурке та Тюрке також повідомили про схожий апарат.

За даними поліції, свідки бачили два дрони з червоними та зеленими вогнями.

Правоохоронці склали протоколи про порушення Закону про авіацію та Закону про захист, однак жодних предметів не вилучили, і підозрюваних наразі немає.

Район, де помічали дрони, розташований лише за кілька кілометрів від військово-морської бази в Карлскруні.

Попри близькість до стратегічного об’єкта, армію наразі не залучали.

Представниця Блекінгського повітряного флоту Хелен Нюберг підтвердила, що ні F17, ні ВМС не втручалися у ситуацію.

Поліція планує зібрати свідчення очевидців і проаналізувати дані патрулів для подальшого розслідування.

Схожі випадки останнім часом траплялися й у сусідніх країнах.

Нещодавно аеропорти Копенгагена та Осло тимчасово закривали через появу великих безпілотників у повітряному просторі.

Данська поліція тоді заявила, що дронами керував досвідчений оператор, який демонстрував свої навички.

Через інцидент у Копенгагені перенаправили 31 рейс, що вплинуло на близько 20 тис. пасажирів.

