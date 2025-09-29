Данія отримує допомогу від союзників по НАТО для забезпечення безпеки перед зустріччю європейських лідерів у Копенгагені цього тижня після хвилі вторгнень дронів, які, ймовірно, можуть бути пов’язані з Росією.

Про це пише Bloomberg.

Данія просить НАТО допомогти у захисті від атак дронів

Німеччина, Франція та Швеція направляють до столиці Данії системи протидії дронам, радарні комплекси, гелікоптер та військовослужбовців.

Підтримка надана після серії інцидентів із дронами, що порушили роботу цивільних і військових об’єктів країни протягом останнього тижня.

Дрони, які були помічені над Данією, змусили тимчасово закрити кілька аеропортів, у тому числі головний хаб у Копенгагені.

У вихідні військові знову повідомили про активність дронів поблизу низки оборонних об’єктів.

Інциденти спричинили масштабне поліцейське розслідування та змусили уряд на п’ять днів заборонити використання цивільних дронів, щоб уникнути плутанини з можливими ворожими апаратами.

У середу в Копенгагені має відбутися неформальний саміт лідерів ЄС, а в четвер – зустріч Європейської політичної спільноти, що об’єднає ширше коло європейських керівників.

Росія прагне дестабілізувати Європу

Хоча слідчі ще не встановили джерело вторгнень, прем’єр-міністерка Метте Фредеріксен пов’язала їх із російськими зусиллями дестабілізувати Європу.

– Путін хоче нас роз’єднати. Жодна країна не може самотужки протистояти гібридній війні. Саме тому у нас є наші міцні союзи – ЄС і НАТО — написала Фредеріксен у Facebook у понеділок.

Вона назвала Росію головною загрозою для безпеки Європи.

Цього місяця дрони та літаки порушували повітряний простір Польщі, Естонії та Румунії. Це змусило Європу попередити Кремль: вона готова відповісти на повну силу, зокрема із можливим збиттям літаків.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, виступаючи на безпековій конференції у Варшаві в понеділок, засудив останні вторгнення, назвавши їх “безвідповідальною провокацією у часи вже підвищеної напруги”.

– Росія стає дедалі більшою загрозою для НАТО. Вона все частіше й інтенсивніше випробовує союзників, – сказав він. – Путін свідомо намагається підірвати безпеку Європи та територіальну цілісність європейських держав.

Допомога Данії від країн НАТО

Швеція, Німеччина та Франція надають системи протидії дронам для гарантування безпеки під час саміту в Копенгагені. НАТО направляє німецький фрегат Гамбург.

Уряд у Берліні повідомив, що близько 40 німецьких військовослужбовців уже відправлені до Данії. Франція направила 35 військових і гелікоптер, повідомило Міноборони країни.

Швеція також передала “потужні радарні системи”, написав прем’єр Ульф Крістерссон у мережі X у понеділок.

Україна готова допомогти союзникам своїм досвідом і технологіями протидії дронам, заявив президент Володимир Зеленський, виступаючи дистанційно на форумі у Варшаві в понеділок.

Він припустив, що Росія могла запускати дрони над європейськими столицями з танкерів у морі.

Під час саміту в Копенгагені лідери обговорюватимуть безпеку та оборону від Росії, зокрема створення й фінансування так званої “стіни від дронів”, щоб захистити східний фланг ЄС.

Це рішення стало продовженням онлайн-зустрічі країн східної частини Євросоюзу в п’ятницю, де було погоджено почати роботу над концептуальною та технічною дорожньою картою.

Втім, Пісторіус застеріг, що реалізація такого проєкту може тривати щонайменше три-чотири роки, і закликав держави не чекати, а вже зараз вкладати більше у системи протидії дронам.

Окрім допомоги союзників, уряд Данії орендував та закупив додаткове обладнання для боротьби з дронами, яке має надійти сьогодні або найближчим часом, повідомив міністр оборони Трульс Лунд Поульсен у Копенгагені.

За його словами, попри “широку підготовку” данської поліції до саміту ЄС, “ми повинні визнати, що не мали всіх необхідних інструментів”.

Начальник національної поліції Торкільд Фогде заявив на тому ж брифінгу, що у Данії досі немає конкретних доказів, хто стоїть за атаками дронів і звідки вони прилітали.

Це попри те, що поліція вже сім днів веде розслідування, аналізує дані з телекомунікацій, радарів і суден, а також свідчення очевидців, відеоматеріали та записи камер спостереження з аеропортів.

– Ми найбільше хотіли б, аби розслідування вже дало дуже конкретні результати, – сказав Фогде. – Але, на жаль, цього не сталося.

