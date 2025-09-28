Дания закрывает воздушное пространство для гражданских дронов из-за саммита ЕС
Дания закрывает воздушное пространство для полетов гражданских дронов на неделю с 29 сентября по 3 октября.
Об этом сообщает Sweden Herald.
Дания закрывает воздушное пространство для дронов: что известно
Министерство транспорта Дании объявило в воскресенье о закрытии воздушного пространства страны для гражданских дронов в связи с проведением саммита ЕС.
— Сейчас мы находимся в сложной ситуации с безопасностью, и мы должны обеспечить наилучшие возможные условия работы для Минобороны и полиции, когда они отвечают за безопасность во время саммита ЕС, — сказал министр обороны Троельс Лунд Поульсен.
Он отметил, что задача уже требует значительных усилий от властей, которые работают круглосуточно, чтобы защитить датчан и гостей саммита.
Поульсен также поблагодарил Германию за помощь оборудованием для борьбы с дронами.
— Я хочу поблагодарить Германию за помощь, которая укрепляет нашу защиту от дронов и является выражением тесного датско-германского сотрудничества. Вместе мы сильнее, — подчеркнул министр.
Решение о закрытии воздушного пространства принято после серии инцидентов с дронами в Дании.
Неизвестные беспилотники были замечены вблизи военных объектов, включая главную авиабазу Каруп.
Кроме того, недавно аэропорт Копенгагена был закрыт на несколько часов из-за появления крупных дронов, пять меньших аэропортов также временно прекращали работу.
Датские власти назвали эти вторжения гибридными атаками и самой серьезной угрозой критической инфраструктуре.