Дания закрывает воздушное пространство для полетов гражданских дронов на неделю с 29 сентября по 3 октября.

Дания закрывает воздушное пространство для дронов: что известно

Министерство транспорта Дании объявило в воскресенье о закрытии воздушного пространства страны для гражданских дронов в связи с проведением саммита ЕС.

— Сейчас мы находимся в сложной ситуации с безопасностью, и мы должны обеспечить наилучшие возможные условия работы для Минобороны и полиции, когда они отвечают за безопасность во время саммита ЕС, — сказал министр обороны Троельс Лунд Поульсен.

Он отметил, что задача уже требует значительных усилий от властей, которые работают круглосуточно, чтобы защитить датчан и гостей саммита.

Поульсен также поблагодарил Германию за помощь оборудованием для борьбы с дронами.

— Я хочу поблагодарить Германию за помощь, которая укрепляет нашу защиту от дронов и является выражением тесного датско-германского сотрудничества. Вместе мы сильнее, — подчеркнул министр.

Решение о закрытии воздушного пространства принято после серии инцидентов с дронами в Дании.

Неизвестные беспилотники были замечены вблизи военных объектов, включая главную авиабазу Каруп.

Кроме того, недавно аэропорт Копенгагена был закрыт на несколько часов из-за появления крупных дронов, пять меньших аэропортов также временно прекращали работу.

Датские власти назвали эти вторжения гибридными атаками и самой серьезной угрозой критической инфраструктуре.

