После начала полномасштабной войны Польша стала одной из стран, активно принимающих украинцев. Правительство страны отреагировало быстро, приняв специальный закон, который позволил украинцам легально оставаться на территории Польши, работать, получать социальную помощь и даже открывать собственный бизнес.

Факты ICTV узнавали у адвоката, бизнес-юриста в Польше и основательницы юридической фирмы “Legal Expert” Натальи Полях о доступной помощи украинцам в Польше в 2025 году.

Помощь для украинцев в Польше в 2025 году

— Основой этой поддержки является закон от 12 марта 2022 года, который прямо связан с последствиями войны в Украине, — отмечает украинский адвокат.

Адвокат отмечает, что те граждане Украины, которые въехали в Польшу после 24 февраля 2022 года, автоматически получили право на легальное пребывание, которое не требует отдельных разрешений. Достаточно иметь польский идентификационный номер PESEL со специальной отметкой UKR. Такой статус позволяет не только оставаться в Польше, но и пользоваться многими льготами, включая финансовую помощь, доступ к медицине и образованию.

Сейчас смотрят

Кроме того, граждане Украины, которые находятся в Польше без такого статуса, но срок действия их документов о легальном проживании истек в период с 24.02.2022, имеют право продолжать легально находиться в Польше, поскольку спецзаконом их документы считаются продленными на период действия военного положения в Украине.

Дети украинцев, получивших временную защиту в Польше, имеют право на участие в польских программах поддержки семей.

Перечень доступной помощи украинцам в Польше в 2025 году:

800+ (800 злотых каждый месяц на одного ребенка до достижения им 18-летия);

помощь в школу Dobry start для закупки канцтоваров и принадлежностей в школу в размере 300 злотых (раз в год перед учебным годом для детей, посещающих школу возрастом до 18 лет);

семейный капитал (для детей до возраста 12 месяцев выплаты каждый месяц). Для этого достаточно подать в электронном виде заявление в учреждение ZUS и приложить необходимые подтверждающие документы.

Но согласно новому закону, право на выплаты 800+ будет зависеть от трудоустройства украинцев и обучения детей в польских школах. Исключение делается для людей с инвалидностью. Кроме того, получать выплаты можно только при условии, что иностранцы зарабатывают не менее 50% минимальной зарплаты.

Польские власти ежемесячно будут проверять, работают ли украинцы, и при отсутствии работы выплаты «800+» будут приостанавливаться. Дополнительно будет контролироваться, не покинули ли они территорию Польши.

Документ также ограничивает доступ взрослых граждан Украины к медицинским услугам, в частности участию в программах здравоохранения, реабилитации, стоматологическом и медикаментозном лечении.

Помощь украинцам в Польше 2025: льготы

— Что важно — украинцы могут официально работать без отдельного разрешения. Для этого достаточно, чтобы работодатель сообщил о принятии на работу через сайт praca.gov.pl, — отметила адвокат.

Это дает возможность работать как по трудовому договору, так и на фриланс-основе. Кроме этого, украинцы могут открывать собственное дело в Польше — вести так называемую индивидуальную предпринимательскую деятельность (JDG). Условия такие же, что и для поляков.

Доступны также налоговые льготы для предпринимателей: в течение первых шести месяцев можно не платить взносы в ZUS (ulga na start), а затем еще два года пользоваться сниженной ставкой, что является существенной поддержкой для молодых предпринимателей.

Для украинцев, которые нуждаются в юридической поддержке — в частности в вопросах трудоустройства, жилья, легализации пребывания, открытия бизнеса или семейных дел — с начала войны многие польские адвокаты и юридические фирмы предоставляют бесплатные или льготные консультации. Наталья также как юрист предоставляла такие консультации своим согражданам в 2022-2023 годах, поэтому рассказывает о таких возможностях получения юридической помощи и поддержки из собственного опыта.

Польша также предлагает интеграционные программы, которые помогают адаптироваться:

бесплатные курсы польского языка;

профориентационная поддержка;

консультации по трудоустройству или созданию бизнеса.

Особое внимание уделяется женщинам, детям и людям с инвалидностью. Многие инициативы были реализованы при поддержке ЕС и ООН, а также при участии местных муниципалитетов.

В общем Польша до сих пор предоставляет украинцам не только временное убежище, но и все возможности для того, чтобы устроить жизнь с нуля: найти работу, открыть бизнес, обеспечить семью.

Что изменится для украинцев в Польше

Президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон, который продлевает легальное пребывание украинцев в Польше до 4 марта 2026 года, одновременно ограничивая социальные выплаты для тех беженцев, которые до сих пор не трудоустроены.

Об этом сообщил глава президентской канцелярии Збигнев Богуцкий в эфире Польского радио.

Он пояснил, что из-за предыдущих вето Навроцкий заставил правительство ограничить льготы для украинских граждан, особенно для тех, кто не работает. Богуцкий отметил, что последний закон в такой форме помощи — специальной, исключительной, потому что сегодня нет оснований для ее продления.

Закон определяет, что граждане Украины, которые не работают в Польше, не будут иметь доступа к определенным льготам, в частности реабилитационным программам, лечению наркомании, здравоохранению, покрытию стоимости рецептурных лекарств, лечению катаракты и стоматологическим услугам.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.