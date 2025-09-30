Після початку повномасштабної війни Польща стала однією з країн, що найактивніше приймають українців. Уряд країни відреагував швидко, ухваливши спеціальний закон, який дав змогу українцям легально залишатися на території Польщі, працювати, отримувати соціальну допомогу та навіть відкривати власний бізнес.

Факти ICTV дізнавалися в адвоката, бізнес-юристки в Польщі та засновниці юридичної фірми “Legal Expert” Наталії Полях про доступну допомогу українцям у Польщі 2025 року.

Допомога для українців у Польщі в 2025 році

– Основою цієї підтримки є закон від 12 березня 2022 року, який прямо пов’язаний із наслідками війни в Україні, – зазначає українська адвокатка.

Адвокат зазначає, що ті громадяни України, які в’їхали до Польщі після 24 лютого 2022 року, автоматично отримали право на легальне перебування, яке не потребує окремих дозволів. Достатньо мати польський ідентифікаційний номер PESEL зі спеціальною позначкою UKR. Такий статус дає змогу не лише залишатися в Польщі, а й користуватися багатьма пільгами, включно з фінансовою допомогою, доступом до медицини та освіти.

Зараз дивляться

Окрім цього, громадяни України, які перебувають на території Польщі без такого статусу, але їхні документи про легальне перебування закінчили свою дію в період з 24.02.2022 року, мають право і надалі легально перебувати в Польщі, оскільки спецзаконом їхні документи вважаються продовженими на період дії воєнного стану в Україні.

Діти українців, що отримали тимчасовий захист в Польщі, мають право на участь у польських програмах підтримки сімей.

Перелік доступної допомоги українцям у Польщі у 2025 році:

800+ (800 злотих кожного місяця на одну дитину до досягнення нею 18-річчя);

допомога до школи Dobry start для закупівлі канцтоварів та приладдя до школи у розмірі 300 злотих (раз на рік перед навчальним роком для дітей, які відвідують школу та не досягли 18 років);

сімейний капітал (для діток до віку 12 місяців виплати щомісяця). Для цього достатньо лише подати в електронному вигляді заяву до установи ZUS та долучити необхідні підтверджувальні документи.

Але згідно з новим законом, право на виплати 800+ буде залежати від працевлаштування українців та навчання дітей у польських школах. Виняток робиться для людей з інвалідністю. Крім того, отримувати виплати можна лише за умови, що іноземці заробляють щонайменше 50% мінімальної зарплати.

Польська влада щомісяця перевірятиме, чи працюють українці, і за відсутності роботи виплати “800+” призупинятимуться. Додатково контролюватиметься, чи не покинули вони територію Польщі.

Документ також обмежує доступ дорослих громадян України до медичних послуг, зокрема участі в програмах охорони здоров’я, реабілітації, стоматологічному та медикаментозному лікуванні.

Допомога українцям у Польщі 2025: пільги

– Що важливо — українці можуть офіційно працювати без окремого дозволу. Для цього достатньо, щоб роботодавець повідомив про прийняття на роботу через сайт praca.gov.pl, – зазначила адвокат.

Це дає можливість працювати як за трудовим договором, так і на фріланс-основі. Окрім цього, українці можуть відкривати власну справу в Польщі — вести так звану індивідуальну підприємницьку діяльність (JDG). Умови такі самі, як і для поляків.

Доступні також податкові пільги для підприємців: протягом перших шести місяців можна не платити внески до ZUS (ulga na start), а потім ще два роки користуватися зниженою ставкою, що є суттєвою підтримкою для молодих підприємців.

Для українців, які потребують юридичної підтримки — зокрема у питаннях працевлаштування, житла, легалізації перебування, відкриття бізнесу чи сімейних справ — від початку війни багато польських адвокатів і юридичних фірм надають безкоштовні або пільгові консультації. Наталія також як юрист надавала такі консультації своїм співгромадянам у 2022-2023 роках, тому розповідає про такі можливості отримання юридичної допомоги та підтримки з власного досвіду.

Польща також пропонує інтеграційні програми, які допомагають адаптуватися:

безкоштовні курси польської мови;

профорієнтаційна підтримка;

консультації з працевлаштування або створення бізнесу.

Особливу увагу приділяють жінкам, дітям і людям з інвалідністю. Багато ініціатив було реалізовано за підтримки ЄС та ООН, а також за участю місцевих муніципалітетів.

Загалом Польща досі надає українцям не лише тимчасовий притулок, а й усі можливості для того, щоб влаштувати життя з нуля: знайти роботу, відкрити бізнес, забезпечити сім’ю.

Що зміниться для українців у Польщі

Президент Польщі Кароль Навроцький підписав закон, який продовжує легальне перебування українців у Польщі до 4 березня 2026 року, водночас обмежуючи соціальні виплати для тих біженців, які досі не працевлаштовані.

Про це повідомив керівник президентської канцелярії Збіґнєв Боґуцький у ефірі Польського радіо.

Він пояснив, що через попередні вето Навроцький змусив уряд обмежити пільги для українських громадян, особливо для тих, хто не працює. Боґуцький зазначив, що останній закон у такій формі допомоги — спеціальної, виняткової, бо сьогодні немає підстав для її продовження.

Закон визначає, що громадяни України, які не працюють у Польщі, не матимуть доступу до певних пільг, зокрема реабілітаційних програм, лікування наркоманії, охорони здоров’я, покриття вартості рецептурних ліків, лікування катаракти та стоматологічних послуг.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.