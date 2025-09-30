Президент США Дональд Трамп у вівторок заявив, що зупинка роботи федерального уряду є “ймовірним сценарієм”.

Про це пише CNN.

Шатдаун “ймовірно” станеться – Трамп

Трамп поклав відповідальність за можливий зрив фінансування на демократів, які, за його словами, відмовляються відступити від своїх вимог.

– Ніщо не є неминучим, але я б сказав, що це (шатдаун, – Ред.), ймовірно, станеться. Я не бачив, щоб вони поступилися хоч трохи, – заявив президент в Овальному кабінеті.

Його песимістичний прогноз прозвучав після зустрічі в Білому домі з лідерами демократів у Конгресі, яка завершилася безрезультатно.

Причиною глухого кута стали вимоги демократів щодо поступок у сфері охорони здоров’я.

Расистське відео Трампа

За кілька годин після цієї зустрічі Трамп опублікував у соцмережах расистське відео, створене за допомогою штучного інтелекту, яке висміювало лідера демократів у Палаті представників Хакіма Джеффриса та лідера демократів у Сенаті Чака Шумера.

На кадрах зображено Хакіма Джефріса у сомбреро та з вусами, а Чака Шумера із фальшивим голосом.

На відео Шумер нібито наполягає на наданні “безкоштовного медичного обслуговування” іммігрантам без документів, через те, що меншинні виборці ненавидять демократів і можуть використати ці голоси на наступних виборах.

На фоні звучить музика маріачі, а голос Шумера каже: Не можна приховати правду: ніхто більше не любить демократів.

Це ще більше загострило протистояння між сторонами напередодні дедлайну з ухвалення бюджету, що настає 1 жовтня.

У вівторок, 30 вересня, Трамп знову атакував демократів, звинувативши їх без доказів у прагненні “надати медичне страхування нелегальним мігрантам”.

Що таке шатдаун у США

Шатдаун – це тимчасове призупинення роботи федеральних органів влади США, яке відбувається через відсутність ухваленого бюджету або закону про тимчасове фінансування.

У період шатдауну частина державних установ припиняє роботу, сотні тисяч працівників федерального сектору змушені йти у неоплачувану відпустку.

Деякі службовці залишаються на своїх посадах, але працюють без заробітної плати, доки фінансування не буде відновлене.

Це пояснюється тим, що Конституція США забороняє витрачати кошти без офіційного схвалення Конгресу.

Причиною шатдауну стає відсутність домовленості між Конгресом і президентом щодо ухвалення бюджету або резолюції про тимчасове фінансування.

Найчастіше суперечки виникають навколо спірних статей видатків, серед яких фінансування соціальних програм, оборонних проєктів чи питань імміграційної політики.

