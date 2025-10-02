Израильские военно-морские силы перехватили флотилию Сумуд (Флотилия стойкости), которая направлялась в сектор Газа с гуманитарным грузом.

Израиль остановил флотилию с Тунберг

Среди участников миссии была известная шведская экоактивистка Грета Тунберг, сообщает Al Jazeera.

По меньшей мере два судна Альма и Сирус были остановлены. По словам экипажа, израильские военные поднялись на борта, а моряков задержали.

Представители флотилии назвали действия Израиля незаконными.

В свою очередь израильская сторона заявила, что миссия может быть связана с движением ХАМАС, и потребовала изменить курс кораблей в порт Ашдод.

Согласно данным онлайн-трекинга, около 40 судов находятся недалеко от побережья Израиля и границ сектора Газа, большинство из них движутся в направлении анклава. Часть уже получила статус перехваченных.

Ранее экипажи сообщали, что в трех морских милях от себя зафиксировали более 20 неизвестных судов, что, вероятно, свидетельствовало о подготовке блокады.

Впоследствии в прямой трансляции зафиксировали момент перехвата, однако сигнал прервался после отключения камер.

Команда также заявила, что израильские военные угрожали конфискацией судов в случае дальнейшего продвижения к Газе.

Это уже не первый раз, когда Грету Тунберг задерживают по пути в Газу.

В июне шведскую экоактивистку с другими участниками гуманитарной миссии, которые пытались прорвать морскую блокаду сектора Газа, доставили в израильский аэропорт Бен-Гурион для депортации.

