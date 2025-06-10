Ґрету Тунберг депортують з Ізраїлю після затримання біля Гази

Шведська екоактивістка Ґрета Тунберг, а також інші учасники гуманітарної місії, які намагалися прорвати морську блокаду Сектора Гази, були доставлені до ізраїльського аеропорту Бен-Гуріон для депортації.

Про це повідомили в МЗС Ізраїлю.

Ізраїль депортує Ґрету Тунберг

– Селфі-яхта нещодавно пришвартувалася в порту Ашдода. Наразі пасажири проходять медичний огляд, щоб переконатися, що вони у доброму здоров’ї, — зазначив міністр закордонних справ Ізраїлю.

У відомстві також уточнили, що громадяни, які відмовляться добровільно залишити країну, будуть передані судовим інстанціям для оформлення примусової депортації згідно з ізраїльським законодавством.

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Консульські представники держав, звідки походять затримані, вже провели з ними зустрічі в аеропорту.

The ‘Selfie Yacht’ docked at Ashdod Port a short while ago. The passengers are currently undergoing medical examinations to ensure they are in good health. pic.twitter.com/dGOhPxQnYI — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) June 9, 2025

Судно Маделін, на якому перебували близько десяти активістів, включно з Тунберг, ірландським актором Ліамом Каннінгемом (відомим за роллю у Грі престолів) та євродепутаткою Рімою Хассан, яка має заборону на в’їзд до Ізраїлю, вирушило з італійського порту Катанія 1 червня.

Метою плавання було доставити гуманітарний вантаж — продукти харчування та воду — для цивільного населення Гази.

Напередодні, 9 червня ізраїльські військові затримали човен зі шведською екологічною активісткою Ґретою Тунберг, що прямував до Сектора Гази.

Це вже не перша спроба прорвати ізраїльську морську блокаду. У травні інше судно цієї ж ініціативи — The Conscience — зазнало атаки в міжнародних водах біля Мальти, яку активісти приписують ізраїльській стороні.

За оцінками ООН, гуманітарна ситуація в Газі залишається критичною — найбільш загрозливою з початку воєнного конфлікту майже два роки тому, попри обмежене відновлення доставки допомоги.

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