Ґрету Тунберг депортують з Ізраїлю після затримання біля Гази

Шведська екоактивістка Ґрета Тунберг, а також інші учасники гуманітарної місії, які намагалися прорвати морську блокаду Сектора Гази, були доставлені до ізраїльського аеропорту Бен-Гуріон для депортації.

Про це повідомили в МЗС Ізраїлю.

У відомстві також уточнили, що громадяни, які відмовляться добровільно залишити країну, будуть передані судовим інстанціям для оформлення примусової депортації згідно з ізраїльським законодавством.

Консульські представники держав, звідки походять затримані, вже провели з ними зустрічі в аеропорту.

The ‘Selfie Yacht’ docked at Ashdod Port a short while ago. The passengers are currently undergoing medical examinations to ensure they are in good health. pic.twitter.com/dGOhPxQnYI

— Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) June 9, 2025