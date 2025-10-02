Ізраїльські військово-морські сили перехопили флотилію Сумуд (Флотилія стійкості), яка прямувала до сектора Гази з гуманітарним вантажем.

Ізраїль зупинив флотилію з Тунберг

Серед учасників місії була відома шведська екоактивістка Ґрета Тунберг, повідомляє Al Jazeera.

Щонайменше два судна Альма та Сірус були зупинені. За словами екіпажу, ізраїльські військові піднялися на борти, а моряків затримали.

Представники флотилії назвали дії Ізраїлю незаконними.

Натомість ізраїльська сторона заявила, що місія може бути пов’язана з рухом ХАМАС, і вимагала змінити курс кораблів у порт Ашдод.

Згідно з даними онлайн-трекінгу, близько 40 суден перебувають неподалік узбережжя Ізраїлю та кордонів сектора Гази, більшість з них рухаються в напрямку анклаву. Частина вже отримала статус перехоплені.

Раніше екіпажі повідомляли, що за три морські милі від себе зафіксували понад 20 невідомих суден, що, ймовірно, свідчило про підготовку блокади.

Згодом у прямій трансляції зафіксували момент перехоплення, однак сигнал урвався після відключення камер.

Команда також заявила, що ізраїльські військові погрожували конфіскацією суден у разі подальшого просування до Гази.

Це вже не вперше Ґрету Тунберг затримують по дорозі до Гази.

У червні шведську екоактивістку з іншими учасниками гуманітарної місії, які намагалися прорвати морську блокаду сектору Гази, була доставлені до ізраїльського аеропорту Бен-Гуріон для депортації.

