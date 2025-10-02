Президент США Дональд Трамп заявив, що зустрінеться з лідером Китаю Сі Цзіньпіном через чотири тижні.

Трамп повідомив коли зустрінеться з Цзіньпіном

Однією з ключових тем перемовин стане питання закупівлі американської сої.

– Я зустрінуся з президентом Китаю Сі через чотири тижні, і соя буде головною темою обговорення. Зробіть сою та інші пропашні культури знову великими, – заявив він.

– Фермери, що вирощують сою в нашій країні, страждають, тому що Китай, виключно з міркувань “переговорів”, не купує сою. Ми заробили стільки грошей на тарифах, що збираємося взяти невелику частину цих грошей і допомогти нашим фермерам. Я ніколи не підведу наших фермерів, – наголосив Трамп.

Він також розкритикував свого попередника Джо Байдена, заявивши, що той не виконав домовленостей із Китаєм щодо закупівлі американської сільськогосподарської продукції.

– Джо Байден не виконав нашу угоду з Китаєм, де вони збиралися купувати нашу сільськогосподарську продукцію на мільярди доларів, але зокрема сою. Все буде дуже добре. Я люблю наших патріотів, і кожен фермер саме таким є, – додав він.

Нагадаємо, у веерсні Трамп розмовляв з главою Китаю Сі Цзіньпіном.

Тоді президент США заявляв, що та розмова допомогла досягти прогресу в угоді з TikTok, торгівлі та війні між Росією та Україною.

Також тоді було погоджено зустріч із Сі Цзіньпіном зустріч на форумі Азійсько-тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС), що відбудеться у Південній Кореї 31 жовтня – 1 листопада 2025 року.

