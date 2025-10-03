Пізно ввечері 2 жовтня німецька служба управління повітряним рухом обмежила, а згодом повністю призупинила польоти в аеропорту Мюнхена.

У повітряному просторі спостерігались дрони.

Про це повідомила пресслужба аеропорту.

Дрони над аеропортом Мюнхена: що відомо

Німецька служба управління повітряним рухом (DFS) обмежила польоти о 22:18, а пізніше повністю призупинила їх.

Зрештою того вечора через дрони над аеропортом Мюнхена не змогли вилетіти 17 рейсів із майже 3 тис. пасажирами.

Аеропорт Мюнхена у співпраці з авіакомпаніями подбав про пасажирів у терміналах.

Були встановлені розкладні ліжка, надані ковдри, напої та закуски.

Крім того, 15 рейсів, що прибували, було перенаправлено до Штутгарта, Нюрнберга, Відня та Франкфурта.

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО лейтенант Андрій Коваленко заявив, що росіяни продовжують спроби паралізувати авіасполучення Європи.

— Можна і далі робити вигляд, що це не росіяни і що нічого не відбувається, – написав він.

За повідомлення ЗМІ, на ранок 3 жовтня польоти в аеропорту Мюнхена було відновлено.

Раніше у Німеччині зафіксували численні випадки польотів невідомих дронів над критичною інфраструктурою.

Безпілотники пролетіли над електростанцією, університетською лікарнею Кіля, будівлею уряду землі Шлезвіг-Гольштайн, заводом Thyssenkrupp та нафтопереробним заводом.

Німецька влада розслідує підозру про навмисне обстеження критичних об’єктів.

Поліція помітила, що дрони літали паралельними траєкторіями для точного вимірювання об’єктів.

Після кількох інцидентів німецький уряд розглядає можливість дозволити Збройним силам збивати безпілотники за певних умов.

