В конце прошлой недели над критически важными объектами в немецкой земле Шлезвиг-Гольштейн заметили неизвестные дроны, которые, по мнению властей, намеренно обследовали инфраструктуру.

Об этом говорится в публикации Spiegel.

Дроны над критической инфраструктурой Германии: что известно

В прошлый четверг над территорией завода концерна Thyssenkrupp были замечены два небольших дрона.

После этого группа дронов с так называемым «главным дроном» пролетела над университетской клиникой Киля.

Около 22:00 подобная группа появилась над прибрежной электростанцией и Северо-Восточным каналом.

Позже над Кильским заливом зафиксировали большой стационарный дрон и несколько небольших летающих объектов.

По данным издания из кругов безопасности, над зданием Landeshaus Kiel, где расположена штаб-квартира парламента земли, также пролетела группа беспилотников.

Кроме того, дроны следили за нефтеперерабатывающим заводом Heide, который поставляет керосин в аэропорт Гамбурга.

Во внутренней записке полиции земли указано, что полеты имели особый характер: дроны двигались параллельными траекториями, вероятно для точного измерения объектов на земле.

Это свидетельствует об организованном наблюдении за критической инфраструктурой.

Как отмечается в издании, немецкие власти расследуют подозрение, что беспилотники намеренно пролетали над важными объектами для их обследования, включая электростанцию, университетскую больницу и здание правительства земли.

После инцидента правительство земли высказывалось очень сдержанно.

Министр внутренних дел Шлезвиг-Гольштайна Забине Зюттерлин-Ваак сообщила о расследовании подозрения в шпионаже, но не раскрыла подробностей и маршрут полета дронов.

Министерство внутренних дел Германии в начале недели также не предоставило дополнительной информации.

Обнаружение беспилотников над Шлезвиг-Гольштайном не было единственным случаем на прошлой неделе.

В четверг подозрительные дроны заметили над военной базой Заниц в Мекленбурге-Передней Померании, а на следующий день – над командованием ВМС в Ростоке.

В связи с растущей угрозой от неизвестных дронов над критической инфраструктурой Германии и Европы правительство рассматривает возможность разрешить вооруженным силам сбивать беспилотники при определенных условиях.

Это решение рассматривается как превентивная мера для защиты важных объектов.

