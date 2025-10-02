Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что дроны, нарушающие воздушное пространство Европы, “могут быть уничтожены”.

Об этом он сказал на саммите Европейского политического сообщества в Копенгагене, передает The Guardian.

Макрон о сбивании дронов РФ на территории ЕС

Французский президент заявил, что нам нужна “большая непредсказуемость”, чтобы усилить нашу сдерживающую силу.

Говоря о недавних провокациях против Польши, Эстонии и других стран, Макрон предупредил, что российские дроны “могут быть уничтожены”.

– Я думаю, что главный ответ должен заключаться в большей непредсказуемости и большей стратегической неоднозначности. И я считаю, что очень важно иметь четкое сообщение. Дроны, которые нарушают нашу территорию, просто рискуют. Они могут быть уничтожены, точка, – сказал Макрон.

Он заверил в солидарности Франции с союзниками, заявив, что “очень важно… довести до конца расследование того, что произошло в Дании”, где из-за дронов останавливали работу аэропортов.

Макрон заявил, что они собрались не для того, чтобы предупреждать. По его словам, они сделают “все, что нужно, чтобы сохранить нашу воздушную целостность и территориальную целостность”.

Напомним, 10 сентября воздушное пространство Польши нарушили десятки российских дронов. Глава Бюро международной политики при президенте Польши Марцин Пшидач сообщил, что границу страны пересек 21 беспилотник.

22 сентября закрывали аэропорт в Копенгагене из-за появления беспилотников. Также в ночь с 24 на 25 сентября воздушное пространство Дании было нарушено неизвестными дронами . Их зафиксировали над аэропортом Ольборг.

