В городе Березники Пермского края Российской Федерации вечером 2 октября на территории филиала завода Азот акционерного общества ОХК Уралхим местные жители зафиксировали два сильных взрыва.

Об этом сообщают российские СМИ и Telegram-каналы.

Взрывы на заводе Азот в Березниках: что известно

На предприятии подтвердили факт инцидента, однако заявили, что речь идет лишь о кратковременной остановке технологического процесса.

Сейчас смотрят

— Пострадавших нет. Угроз экологической ситуации нет. Сейчас завод работает в штатном режиме, — говорится в сообщении.

В региональных Telegram-каналах со ссылкой на МЧС распространили версию, что причиной мог стать взрыв холодильной установки в одном из цехов.

Однако в сети появляются сообщения о возможном поражении завода.

Азот является крупнейшим производителем азотных удобрений в России и единственным поставщиком некоторых химических продуктов, в частности высших алифатических аминов, натриевой селитры и кристаллического нитрита натрия.

Предприятие выпускает аммиак, карбамид и аммиачную селитру, которые имеют двойное назначение: применяются в сельском хозяйстве и одновременно могут использоваться в производстве взрывчатых веществ.

В 2024 году компания сообщала о рекордных объемах производства — более 2,3 млн тонн продукции.

Завод Азот расположен в 1700 километрах от государственной границы РФ по прямой.

Напомним, 1 октября в Ярославле произошел масштабный пожар на Ново-Ярославском нефтеперерабатывающем заводе.

Местные жители сообщали о мощном возгорании и густом столбе черного дыма, поднимавшемся в небо. Причины возгорания пока не названы.

Ново-Ярославский НПЗ входит в пятерку крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России и является ведущим предприятием этой отрасли в Центральном федеральном округе.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.