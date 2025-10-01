Горит Ново-Ярославский НПЗ: в небо поднялся столб черного дыма
В Ярославле горит Ново-Ярославский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ).
Об этом сообщает Telegram-канал Astra.
Горит Ново-Ярославский НПЗ: что известно
Местные жители сообщают о сильном пожаре и столбе густого черного дыма, поднимающемся в небо. Причина пожара пока не известна.
Этот нефтеперерабатывающий завод по объему входит в пятерку крупнейших российских НПЗ и является крупнейшим нефтеперерабатывающим предприятием в Центральном федеральном округе России.
Ярославский НПЗ является основным перерабатывающим активом вертикально-интегрированной компании Славнефть, 99,7% акций которой на паритетных началах контролируется компаниями Роснефть и Газпром.
Пожар на территории НПЗ в Ярославле не связан с атакой беспилотников, заявил губернатор Михаил Евраев.
По его словам, сегодня атак дронов на Ярославль не зафиксировано.
— Пожар имеет техногенный характер. Спецслужбы уже работают над его ликвидацией, — сообщил Михаил Евраев.
Министерство обороны РФ: сообщило, что российская ПВО за ночь сбила 20 украинских беспилотников:
8 БПЛА – над территорией Белгородской области, 8 БПЛА – над территорией Ростовской области, 3 БПЛА – над территорией Саратовской области, и один дрон – над территорией Воронежской области.
Ночью 20 сентября украинские ударные дроны атаковали Саратовский и Новокуйбышевский НПЗ.
24 сентября атаке дронов подвергся завод Газпром нефтехим Салават в Башкортостане.
26 сентября Силы обороны вновь атаковали Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае РФ.
Фото: Astra