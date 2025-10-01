В Ярославле горит Ново-Ярославский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ).

Местные жители сообщают о сильном пожаре и столбе густого черного дыма, поднимающемся в небо. Причина пожара пока не известна.

Этот нефтеперерабатывающий завод по объему входит в пятерку крупнейших российских НПЗ и является крупнейшим нефтеперерабатывающим предприятием в Центральном федеральном округе России.

Ярославский НПЗ является основным перерабатывающим активом вертикально-интегрированной компании Славнефть, 99,7% акций которой на паритетных началах контролируется компаниями Роснефть и Газпром.

Пожар на территории НПЗ в Ярославле не связан с атакой беспилотников, заявил губернатор Михаил Евраев.

По его словам, сегодня атак дронов на Ярославль не зафиксировано.

— Пожар имеет техногенный характер. Спецслужбы уже работают над его ликвидацией, — сообщил Михаил Евраев.

Министерство обороны РФ: сообщило, что российская ПВО за ночь сбила 20 украинских беспилотников:

8 БПЛА – над территорией Белгородской области, 8 БПЛА – над территорией Ростовской области, 3 БПЛА – над территорией Саратовской области, и один дрон – над территорией Воронежской области.

Ночью 20 сентября украинские ударные дроны атаковали Саратовский и Новокуйбышевский НПЗ.

24 сентября атаке дронов подвергся завод Газпром нефтехим Салават в Башкортостане.

26 сентября Силы обороны вновь атаковали Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае РФ.

