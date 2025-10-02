У місті Березники Пермського краю Російської Федерації ввечері 2 жовтня на території філії заводу Азот акціонерного товариства ОХК Уралхім місцеві мешканці зафіксували два сильні вибухи.

Про це повідомляють російські ЗМІ та Telegram-канали.

Вибухи на заводі Азот у Березниках: що відомо

На підприємстві підтвердили факт інциденту, однак заявили, що мова йде лише про короткочасну зупинку технологічного процесу.

– Постраждалих немає. Загроз екологічної ситуації немає. Наразі завод працює у штатному режимі, – йдеться у повідомленні.

У регіональних Telegram-каналах з посиланням на МНС поширили версію, що причиною міг стати вибух холодильної установки в одному з цехів.

Однак у мережі з’являються повідомлення про можливе ураження заводу.

Азот є найбільшим виробником азотних добрив у Росії та єдиним постачальником деяких хімічних продуктів, зокрема вищих аліфатичних амінів, натрієвої селітри та кристалічного нітриту натрію.

Підприємство випускає аміак, карбамід та аміачну селітру, які мають подвійне призначення: застосовуються в сільському господарстві й водночас можуть використовуватися у виробництві вибухових речовин.

У 2024 році компанія повідомляла про рекордні обсяги виробництва – понад 2,3 млн тонн продукції.

Завод Азот розташований за 1700 кілометрів від державного кордону РФ по прямій.

Нагадаємо, 1 жовтня у Ярославлі сталася масштабна пожежа на Ново-Ярославському нафтопереробному заводі.

Місцеві мешканці повідомляли про потужне займання та густий стовп чорного диму, що піднімався у небо. Причини займання наразі не названі.

Ново-Ярославський НПЗ входить до п’ятірки найбільших нафтопереробних заводів Росії і є провідним підприємством цієї галузі у Центральному федеральному окрузі.

