На хімзаводі Азот у Пермському краї РФ пролунали вибухи: що відомо
У місті Березники Пермського краю Російської Федерації ввечері 2 жовтня на території філії заводу Азот акціонерного товариства ОХК Уралхім місцеві мешканці зафіксували два сильні вибухи.
Про це повідомляють російські ЗМІ та Telegram-канали.
Вибухи на заводі Азот у Березниках: що відомо
На підприємстві підтвердили факт інциденту, однак заявили, що мова йде лише про короткочасну зупинку технологічного процесу.
– Постраждалих немає. Загроз екологічної ситуації немає. Наразі завод працює у штатному режимі, – йдеться у повідомленні.
У регіональних Telegram-каналах з посиланням на МНС поширили версію, що причиною міг стати вибух холодильної установки в одному з цехів.
Однак у мережі з’являються повідомлення про можливе ураження заводу.
Азот є найбільшим виробником азотних добрив у Росії та єдиним постачальником деяких хімічних продуктів, зокрема вищих аліфатичних амінів, натрієвої селітри та кристалічного нітриту натрію.
Підприємство випускає аміак, карбамід та аміачну селітру, які мають подвійне призначення: застосовуються в сільському господарстві й водночас можуть використовуватися у виробництві вибухових речовин.
У 2024 році компанія повідомляла про рекордні обсяги виробництва – понад 2,3 млн тонн продукції.
Завод Азот розташований за 1700 кілометрів від державного кордону РФ по прямій.
Нагадаємо, 1 жовтня у Ярославлі сталася масштабна пожежа на Ново-Ярославському нафтопереробному заводі.
Місцеві мешканці повідомляли про потужне займання та густий стовп чорного диму, що піднімався у небо. Причини займання наразі не названі.
Ново-Ярославський НПЗ входить до п’ятірки найбільших нафтопереробних заводів Росії і є провідним підприємством цієї галузі у Центральному федеральному окрузі.