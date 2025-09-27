Утром 27 сентября ударные дроны атаковали нефтеперекачивающую станцию в Чувашской Республике РФ.

Об этом сообщает Telegram-канал Astra со ссылкой на главу Чувашии Олега Николаева.

Атака дронов на Чувашию

— Сегодня утром на территории Чувашской Республики зафиксирована попытка применения беспилотных летательных аппаратов со стороны Украины. Удар нанесён по нефтеперекачивающей станции возле поселка Конар Цивильского округа, — заявил российский чиновник.

По его словам, угрозы для населения нет, пострадавших также нет.

Олег Николаев уверяет, что дронами нанесен незначительный ущерб. Работа нефтеперекачивающей станции остановлена.

Поселок Конар в Чувашии на карте

По данным Google Maps, расстояние от украинской границы до поселка Конар по прямой превышает 1 000 км. В поселке проживает чуть более 700 человек.

Чувашская Республика РФ расположена между Нижегородской и Казанской областями.

Атаки на НПЗ России

13 сентября беспилотник нанес удар по Ново-Уфимскому нефтеперерабатывающему заводу в России. Этот объект находится примерно в 1 400 км от границы с Украиной.

16 сентября подразделения Сил специальных операций ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны нанесли удар по Саратовскому нефтеперерабатывающему заводу.

18 сентября подразделения Сил специальных операций (ССО) нанесли удар по Волгоградскому НПЗ. Завод полностью остановил работу.

25 сентября подразделения Сил беспилотных систем атаковали три газораспределительные станции на временно оккупированной территории Луганской области. Под ударом оказались ГРС Счастье, ГРС Северодонецк и ГРС Новопсков.

