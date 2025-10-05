Россия активно вербует бывших афганских военнослужащих, бойцов спецподразделений и разведки для участия в войне против Украины.

Об этом в комментарии Укринформу сообщил сотрудник Службы внешней разведки Украины Олег Александров.

РФ вербует афганских военных

По данным СВРУ, российская сторона обещает афганским военным от 1,5 до 2,5 тыс. долларов ежемесячно, а также возможность получить российское гражданство или временный вид на жительство.

– Фиксируем активную работу российских спецслужб в Афганистане. На войну с Украиной вербуют бывших афганских военнослужащих, бойцов спецподразделений и разведки. Вербовке способствует объявленное в марте 2025 года решение США о прекращении действия программы временной защиты для афганских граждан и начале депортации афганских беженцев из Ирана, — отметил он.

В целом численность афганских военных, которых ранее готовили инструкторы США, Великобритании и других стран НАТО, составляет около 20–25 тысяч человек.

Вербовка через Иран и Ирак

Олег Александров сообщил, что россияне также ищут добровольцев в Иране, прикрываясь предложениями работы по охране объектов в РФ.

Для этого используются вербовочные центры, связанные с ГРУ, в частности ЧВК «Редут» и «Конвой», а также религиозные организации.

По данным разведки, наемников перевозят самолетом из Ирана в военные центры в Ростовской, Воронежской и Казанской областях, где они проходят ускоренную подготовку по тактике штурмовых действий и владению российским оружием.

Подобная схема действует и в Ираке, там вербовкой занимается группа иракцев, имеющих российское гражданство.

Иракским наемникам предлагают зарплату 2,5-3 тыс. долларов, лечение в случае ранения, а также 10 тыс. долларов на жилье в России и гражданство для членов семьи.

По оценкам СЗРУ, в составе российской армии уже воюет около 1,4 тыс. граждан Ирака.

Разведка фиксирует, что к вербовке наемников в странах Африки и Ближнего Востока, в частности в Йемене, Эфиопии и Судане, привлекают российские дипломатические учреждения, которые обеспечивают консульскую поддержку при въезде завербованных лиц в РФ.

В странах Латинской Америки и Карибского бассейна вербовка происходит через Telegram и TikTok, где распространяются привлекательные видео о высокой оплате службы в армии РФ. Рекламу ориентируют на лиц с военным опытом.

Вместе с тем, по словам представителя СЗРУ, в консульства этих стран в России уже поступают обращения от иностранцев, которые хотят расторгнуть контракты с Вооруженными силами РФ и вернуться домой.

Консульские учреждения проводят разъяснительные кампании, чтобы уменьшить количество людей, которых российские спецслужбы вводят в заблуждение.

Напомним, в Главном управлении разведки сообщали, что Россия принудительно вербует для войны мигрантов из Узбекистана и Таджикистана.

