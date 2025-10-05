В российском Белгороде снова блэкаут: повреждена электроподстанция Луч
Вечером в воскресенье, 5 октября, в российском Белгороде прогремела серия взрывов, после чего часть города осталась без электроснабжения.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
В Белгороде блэкаут: что известно
Отмечается, что под ракетный удар попала электроподстанция Луч.
Кроме административного центра, без электричества остались и прилегающие районы, в частности Яковлевский.
Губернатор области Вячеслав Гладков заявил о повреждении энергетики.
Он заявил, что в Белгороде и районе “недобрый вечер”, добавив, что власти РФ пока не понимают, для скольких еще населенных пунктов области он таковым является.
Гладков добавил, что на место прилета выехали аварийные бригады и анонсировал срочное заседание правительства области.
Напомним, 28 сентября в Белгороде после ракетного обстрела была повреждена тепловая электроцентраль мощностью 60 МВт.
Это привело к перебоям с подачей света и воды. Тогда местные Telegram-каналы сообщали о попадании по Белгородской ТЭЦ и подстанции Луч.
Из-за отключения электроэнергии в городе останавливались лифты, часть магазинов закрылись или работали только с наличными расчетами.
Общественный транспорт курсировал с перебоями, на отдельных улицах не было освещения, не функционировали светофоры.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков тогда заявлял, что водоканал и больницы перевели на резервное питание.
В результате обстрела 28 сентября пострадали два человека.