Вечером в воскресенье, 5 октября, в российском Белгороде прогремела серия взрывов, после чего часть города осталась без электроснабжения.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

В Белгороде блэкаут: что известно

Отмечается, что под ракетный удар попала электроподстанция Луч.

Кроме административного центра, без электричества остались и прилегающие районы, в частности Яковлевский.

Губернатор области Вячеслав Гладков заявил о повреждении энергетики.

Он заявил, что в Белгороде и районе “недобрый вечер”, добавив, что власти РФ пока не понимают, для скольких еще населенных пунктов области он таковым является.

Гладков добавил, что на место прилета выехали аварийные бригады и анонсировал срочное заседание правительства области.

Напомним, 28 сентября в Белгороде после ракетного обстрела была повреждена тепловая электроцентраль мощностью 60 МВт.

Это привело к перебоям с подачей света и воды. Тогда местные Telegram-каналы сообщали о попадании по Белгородской ТЭЦ и подстанции Луч.

Из-за отключения электроэнергии в городе останавливались лифты, часть магазинов закрылись или работали только с наличными расчетами.

Общественный транспорт курсировал с перебоями, на отдельных улицах не было освещения, не функционировали светофоры.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков тогда заявлял, что водоканал и больницы перевели на резервное питание.

В результате обстрела 28 сентября пострадали два человека.

