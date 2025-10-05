У неділю, 5 жовтня, ввечері в російському Бєлгороді пролунала серія вибухів, після чого частина міста залишилася без електропостачання.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

У Бєлгороді блекаут: що відомо

Зазначається, що під ракетний удар потрапила електропідстанція Луч.

Окрім адміністративного центру, без електрики залишилися і прилеглі райони, зокрема Яковлівський.

Губернатор області В’ячеслав Гладков заявив про пошкодження енергетики.

Він заявив, що у Бєлгороді та районі “недобрий вечір”, додавши, що влада РФ поки не розуміє, для скількох ще населених пунктів області він є таким.

Гладков додав, що на місце прильоту виїхали аварійні бригади і анонсував термінове засідання уряду області.

Нагадаємо, 28 вересня у Бєлгороді після ракетного обстрілу була пошкоджена теплова електроцентраль потужністю 60 МВт.

Це призвело до перебоїв із подачею світла та води. Тоді місцеві Telegram-канали повідомляли про влучання по Бєлгородській ТЕЦ та підстанції Луч.

Через відключення електроенергії в місті зупинялися ліфти, частина магазинів закрилися або працювали лише з готівковими розрахунками.

Громадський транспорт курсував із перебоями, на окремих вулицях не було освітлення, не функціонували світлофори.

Губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков тоді заявляв, що водоканал і лікарні перевели на резервне живлення.

Унаслідок обстрілу 28 вересня постраждали двоє людей.

