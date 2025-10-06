Президент США Дональд Трамп заявив, що ухвалив рішення щодо відправлення ракет Tomahawk в Україну.

Про це повідомили у Білому домі.

Трамп про надання ракет Tomahawk Україні

– Так, я вже певною мірою ухвалив рішення, – заявив президент США, відповідаючи на запитання журналіста, чи він вже вирішив постачати Tomahawk в Україну.

Дональд Трамп додав, що перш ніж ухвалити остаточне рішення, він хотів би дізнатися, з якою метою ракети будуть використані.

– Я поставлю кілька запитань. Я не шукаю ескалації, – зазначив він.

Нагадаємо, віцепрезидент США Джей Ді Венс в інтерв’ю телеканалу Fox News заявляв, що Білий дім веде переговори щодо надання Україні далекобійних ракет Tomahawk, проте остаточне рішення має ухвалити Дональд Трамп.

Британське видання Telegraph писало, що Володимир Зеленський під час закритої зустрічі з Трампом попросив його надати Україні ракети Tomahawk.

На думку Зеленського, така зброя спонукатиме президента РФ Володимира Путіна до переговорів.

Виробником ракет Tomahawk є компанія RTX. Дальність удару ракет – до 1000 миль (1600 км).

