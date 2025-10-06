Президент США Дональд Трамп заявив, що ухвалив рішення щодо відправлення ракет Tomahawk в Україну.

Про це повідомили у Білому домі.

Трамп про надання ракет Tomahawk Україні

 – Так, я вже певною мірою ухвалив рішення, – заявив президент США, відповідаючи на запитання журналіста, чи він вже вирішив постачати Tomahawk в Україну.

Дональд Трамп додав, що перш ніж ухвалити остаточне рішення, він хотів би дізнатися, з якою метою ракети будуть використані.

Зараз дивляться

– Я поставлю кілька запитань. Я не шукаю ескалації, – зазначив він.

Нагадаємо, віцепрезидент США Джей Ді Венс в інтерв’ю телеканалу Fox News заявляв, що Білий дім веде переговори щодо надання Україні далекобійних ракет Tomahawk, проте остаточне рішення має ухвалити Дональд Трамп.

ракеты томагавк,

Колаж: Факти ICTV

Британське видання Telegraph писало, що Володимир Зеленський під час закритої зустрічі з Трампом попросив його надати Україні ракети Tomahawk.

На думку Зеленського, така зброя спонукатиме президента РФ Володимира Путіна до переговорів.

Виробником ракет Tomahawk є компанія RTX. Дальність удару ракет – до 1000 миль (1600 км).

Читайте також
Україна надала США запити на озброєння: чи є там Tomahawk
Зеленський і Трамп

Пов'язані теми:

Війна в УкраїніВолодимир ЗеленськийДональд ТрампРакета
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.