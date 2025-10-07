РФ использует теневой флот для диверсий в Европе, это реально прекратить – Зеленский
Россия использует танкеры теневого флота для разведывательной и диверсионной деятельности на территории Европы.
Об этом президент Владимир Зеленский заявил после доклада главы Службы внешней разведки Украины Олега Иващенко во вторник, 7 октября.
Зеленский о танкерах теневого флота РФ
— Сейчас россияне используют танкеры не только для того, чтобы зарабатывать деньги на войну, но и для разведывательной и даже диверсионной деятельности. Это абсолютно реально прекратить, — отметил Зеленский.
Президент добавил, что внешняя разведка сотрудничает с международными партнерами и предоставляет им всю необходимую информацию для того, чтобы не допустить диверсий в Европе.
— Обсудили конкретные задачи по санкциям против России, в частности, какие схемы обхода санкций требуют перекрытия в первую очередь. Также Олег Иващенко доложил об изменениях в дезинформационной тактике России в ближайшее время, — отметил глава государства.
Зеленский поручил Иващенко работать с партнерами по тем направлениям, которые могут дать Украине больше поставок необходимого вооружения и оборудования.
Что известно о теневом флоте РФ
По данным The New York Times со ссылкой на S&P Global Market Intelligence, российский теневой флот насчитывает около 940 танкеров, что составляет примерно 17% мирового флота нефтяных судов.
За последний год его количество выросло почти на 45%.
Большинство этих судов старше 20 лет, не застрахованы и имеют непрозрачную структуру собственности.
Они часто меняют флаги, фальсифицируют координаты и осуществляют перегрузку нефти в международных водах.
Эксперты предупреждают, что деятельность теневого флота не только ослабляет санкции, но и создает серьезную угрозу безопасности.
Среди потенциальных рисков — экологические катастрофы из-за аварий старых судов, а также диверсии на подводных трубопроводах и кабелях.