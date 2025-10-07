Россия использует танкеры теневого флота для разведывательной и диверсионной деятельности на территории Европы.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил после доклада главы Службы внешней разведки Украины Олега Иващенко во вторник, 7 октября.

Зеленский о танкерах теневого флота РФ

— Сейчас россияне используют танкеры не только для того, чтобы зарабатывать деньги на войну, но и для разведывательной и даже диверсионной деятельности. Это абсолютно реально прекратить, — отметил Зеленский.

Президент добавил, что внешняя разведка сотрудничает с международными партнерами и предоставляет им всю необходимую информацию для того, чтобы не допустить диверсий в Европе.

Сейчас смотрят

— Обсудили конкретные задачи по санкциям против России, в частности, какие схемы обхода санкций требуют перекрытия в первую очередь. Также Олег Иващенко доложил об изменениях в дезинформационной тактике России в ближайшее время, — отметил глава государства.

Зеленский поручил Иващенко работать с партнерами по тем направлениям, которые могут дать Украине больше поставок необходимого вооружения и оборудования.

Что известно о теневом флоте РФ

По данным The New York Times со ссылкой на S&P Global Market Intelligence, российский теневой флот насчитывает около 940 танкеров, что составляет примерно 17% мирового флота нефтяных судов.

За последний год его количество выросло почти на 45%.

Большинство этих судов старше 20 лет, не застрахованы и имеют непрозрачную структуру собственности.

Они часто меняют флаги, фальсифицируют координаты и осуществляют перегрузку нефти в международных водах.

Эксперты предупреждают, что деятельность теневого флота не только ослабляет санкции, но и создает серьезную угрозу безопасности.

Среди потенциальных рисков — экологические катастрофы из-за аварий старых судов, а также диверсии на подводных трубопроводах и кабелях.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.