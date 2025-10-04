Европейский Союз готовит правовые основания для остановки танкеров из теневого флота России в Балтийском море.

Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак.

Ермак о санкциях ЕС против теневого флота РФ

В 19-м пакете санкций ЕС планирует добавить еще 120 российских нефтяных танкеров, расширив черный список до 568 судов.

Хотя часть из них формально не заходит в порты Евросоюза, они продолжают использовать Балтийское море для транспортировки нефти.

— Использование международного права и готовность стран НАТО обеспечить его выполнение — это четкий сигнал Кремлю: обойти санкции не удастся, — подчеркнул Ермак.

По информации EUObserver, под действие механизма могут попасть как минимум 16 судов без флага, которые ЕС сможет задерживать на основании статьи 110 Конвенции ООН по морскому праву.

Глава ОП подчеркнул, что скорость решений имеет решающее значение:

— Москва уже ведет гибридную войну против Европы, и здесь вопрос скорости играет существенную роль, — заявил он.

По данным The New York Times со ссылкой на S&P Global Market Intelligence, российский теневой флот насчитывает около 940 танкеров — это примерно 17% мирового флота нефтяных судов.

За последний год он вырос почти на 45%.

Большинство этих судов — старше 20 лет, не застрахованы и имеют непрозрачную структуру собственности.

Они часто меняют флаги, фальсифицируют координаты и осуществляют перегрузку нефти в международных водах.

Эксперты предупреждают, что теневой флот не только ослабляет санкции, но и создает серьезную угрозу безопасности: от возможных экологических катастроф из-за аварий старых судов — до диверсий на подводных трубопроводах и кабелях.

Евросоюз уже включил более 500 судов в санкционный список, аналогичные шаги сделали США, Великобритания, Канада и Австралия.

В то же время Россия продолжает закупать новые суда, заменяя те, которые попали под ограничения.

Представитель ЕС по вопросам санкций Дэвид О’Салливан подчеркнул, что содержание теневого флота становится все более дорогостоящим для Москвы, что свидетельствует об эффективности ограничений.

