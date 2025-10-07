Росія використовує танкери тіньового флоту для розвідувальної та диверсійної діяльності на території Європи.

На цьому президент Володимир Зеленський наголосив після доповіді керівника Служби зовнішньої розвідки України Олега Іващенка у вівторок, 7 жовтня.

Зеленський про танкери тіньового флоту РФ

– Наразі росіяни використовують танкери не тільки для того, щоб заробляти гроші на війну, але й для розвідувальної та навіть диверсійної діяльності. Це абсолютно реально припинити, – зазначив Зеленський.

Президент додав, що зовнішня розвідка співпрацює з міжнародними партнерами та надає їм усю необхідну інформацію для того, щоб не допустити диверсій в Європі.

– Обговорили конкретні завдання щодо санкцій проти Росії, зокрема, які схеми обходу санкцій потребують перекриття в першу чергу. Також Олег Іващенко доповів щодо змін у дезінформаційній тактиці Росії найближчим часом, – зазначив глава держави.

Зеленський доручив Іващенку працювати з партнерами щодо тих напрямів, які можуть дати Україні більше постачання необхідного озброєння та обладнання.

Що відомо про тіньовий флот РФ

За даними The New York Times із посиланням на S&P Global Market Intelligence, російський тіньовий флот налічує близько 940 танкерів, що становить приблизно 17% світового флоту нафтових суден.

За останній рік його кількість зросла майже на 45%.

Більшість цих суден старші за 20 років, не застраховані та мають непрозору структуру власності.

Вони часто змінюють прапори, фальсифікують координати та здійснюють перевантаження нафти в міжнародних водах.

Експерти попереджають, що діяльність тіньового флоту не лише послаблює санкції, а й створює серйозну загрозу безпеці.

Серед потенційних ризиків – екологічні катастрофи через аварії старих суден, а також диверсії на підводних трубопроводах і кабелях.

