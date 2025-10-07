В Екатеринбурге масштабный пожар: что горит в России
Вечером 7 октября бушует масштабный пожар в Екатеринбурге, что в Свердловской области РФ.
Пожар в Екатеринбурге сегодня: что горит в РФ
Как только вечером 7 октября стало известно о пожаре в Екатеринбурге, среди первых была версия, что в городе горит Уральский турбинный завод.
В частности, в сети предполагали, что возгорание произошло в инструментальном цехе.
Вскоре на предприятии начали опровергать эту информацию.
Кроме того, появилось еще и сообщение от Министерства чрезвычайных ситуаций России.
Там заявили, что пытаются потушить масштабный пожар на мебельном складе, что на улице Фронтовых бригад.
Это мебельное производство, уточняют в сети, расположено на той же промышленной площадке, что и Уральский турбинный завод.
Почти за два часа пожарным якобы удалось локализовать огонь на 900 кв. м.
Окончательно ликвидировать пожар в Екатеринбурге пытаются 30 спасателей.
На объекте работает также 12 единиц техники.
Информация о пострадавших, уверяют в МЧС России, не поступала.
Что известно об Уральском турбинном заводе в Екатеринбурге
Попутно отметим, что Уральский турбинный завод в Екатеринбурге производит оборудование для энергетической инфраструктуры, в частности для АЭС, ТЭЦ, турбины (конденсационные и теплофикационные) для атомных судов и энергетических объектов.
Продукцию Уральского турбинного завода в Екатеринбурге используют не только в гражданской энергетике, но и в оборонно-промышленном комплексе.
Так, изготовленные на Уральском турбинном заводе энергетические турбины могут применяться для питания производства военного оборудования или в энергосистемах предприятий военно-промышленного комплекса.
Напомним, что накануне был атакован нефтеперерабатывающий завод в Тюмени, что в 2 тыс. км от границы Украины.
В информационном центре правительства региона уверяли, что возгорания на территории предприятия не произошло, потому что три “обезвреженных” беспилотника якобы не взорвались.
Однако руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко отметил, что НПЗ в Тюмени таки “стало плохо”.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 322-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.