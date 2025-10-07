Увечері 7 жовтня вирує масштабна пожежа в Єкатеринбурзі, що у Свердловській області РФ.

Пожежа в Єкатеринбурзі сьогодні: що палає у РФ

Щойно ввечері 7 жовтня стало відомо про пожежу в Єкатеринбурзі, серед перших була версія, що в місті горить Уральський турбінний завод.

Зокрема, у мережі припускали, що займання сталося в інструментальному цеху.

Невдовзі на підприємстві почали спростовувати цю інформацію.

Крім того, з’явилося ще й повідомлення від Міністерства надзвичайних ситуацій Росії.

Там заявили, що намагаються приборкати масштабну пожежу на меблевому складі, що на вулиці Фронтових бригад.

Це меблеве виробництво, уточнюють у мережі, розташоване на тому ж промисловому майданчику, що й Уральський турбінний завод.

Майже за дві години пожежникам нібито вдалося локалізувати вогонь на 900 кв. м.

Остаточно ліквідувати пожежу в Єкатеринбурзі намагаються 30 рятувальників.

На об’єкті працює також 12 одиниць техніки.

Інформація про постраждалих, переконують у МНС Росії, не надходила.

Що відомо про Уральський турбінний завод у Єкатеринбурзі

Принагідно зауважимо, що Уральський турбінний завод у Єкатеринбурзі виготовляє обладнання для енергетичної інфраструктури, зокрема для АЕС, ТЕЦ, турбіни (конденсаційні і теплофікаційні) для атомних суден та енергетичних об’єктів.

Продукцію Уральського турбінного заводу, що в Єкатеринбурзі, використовують не лише в цивільній енергетиці, а й в оборонно-промисловому комплексі.

Так, виготовлені на Уральському турбінному заводі енергетичні турбіни можуть застосовувати для живлення виробництва військового обладнання або в енергосистемах підприємств військово-промислового комплексу.

Нагадаємо, що напередодні було атаковано нафтопереробний завод у Тюмені, що за 2 тис. км від кордону України.

В інформаційному центрі уряду регіону переконували, що займання на території підприємства не сталося, бо три “знешкоджені” безпілотники нібито не здетонували.

Однак керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України Андрій Коваленко зазначив, що НПЗ у Тюмені таки “стало кепсько”.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 322-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

