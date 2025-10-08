В США все больше крупных аэропортов сталкиваются со сбоями в авиасообщении из-за критической нехватки авиадиспетчеров.

Работники массово берут больничные во время шатдауна, опасаясь невыплаты заработной платы.

Об этом сообщает CNN.

Сбои в авиасообщении в США из-за шатдауна

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) сообщило о серьезных проблемах с персоналом.

В частности, вечером 7 октября на башне международного аэропорта О’Хара в Чикаго не хватало авиадиспетчеров.

В Нэшвилле ситуация еще сложнее — там из-за отсутствия работников пришлось временно закрыть объект управления воздушным движением.

Такие случаи уже не единичны.

На седьмой день правительственного шатдауна аналогичные проблемы наблюдаются по всей стране.

Из-за волны больничных среди диспетчеров сбои испытывают аэропорты Хьюстона, Ньюарка, Лас-Вегаса, Бостона, Атланты, Филадельфии и Далласа.

Два главных аэропорта Хьюстона, в частности международный аэропорт имени Джорджа Буша, работают с задержками.

Министр транспорта США Шон Даффи признал, что все больше авиадиспетчеров вынужденно покидают рабочие места из-за финансовой неопределенности.

Хотя они относятся к категории критически важных работников и должны работать даже во время прекращения финансирования, отсутствие гарантированной оплаты заставляет многих брать больничные.

Закон запрещает государственным служащим бастовать, но ситуация с персоналом настолько напряженная, что даже кратковременное отсутствие нескольких диспетчеров приводит к серьезным перебоям в расписании рейсов.

Напомним, правительство США частично прекратило работу 1 октября — впервые за последние семь лет и в третий раз за президентства Дональда Трампа.

Причиной стало отсутствие компромисса между республиканцами и демократами по финансированию системы здравоохранения. Из-за этого тысячи госслужащих ушли в вынужденные неоплачиваемые отпуска.

Экономисты предупреждают: если шатдаун продлится более трех недель, уровень безработицы может вырасти с 4,3% до почти 4,7%.

