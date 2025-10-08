У США дедалі більше великих аеропортів стикаються зі збоями в авіасполученні через критичну нестачу авіадиспетчерів. Працівники масово беруть лікарняні під час шатдауну, побоюючись невиплат заробітної плати.

Про це повідомляє CNN.

Збої в авіасполучення у США через шатдаун

Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) повідомило про серйозні проблеми з персоналом.

Зокрема, ввечері 7 жовтня на вежі міжнародного аеропорту О’Хара в Чикаго не вистачало авіадиспетчерів.

У Нешвіллі ситуація ще складніша — там через відсутність працівників довелося тимчасово закрити об’єкт управління повітряним рухом.

Такі випадки вже не поодинокі.

У сьомий день урядового шатдауну аналогічні проблеми спостерігаються по всій країні.

Через хвилю лікарняних серед диспетчерів збої відчувають аеропорти Г’юстона, Ньюарка, Лас-Вегаса, Бостона, Атланти, Філадельфії та Далласа.

Два головних летовища Г’юстона, зокрема міжнародний аеропорт імені Джорджа Буша, працюють із затримками.

Міністр транспорту США Шон Даффі визнав, що все більше авіадиспетчерів вимушено залишають робочі місця через фінансову невизначеність.

Хоча вони належать до категорії критично важливих працівників і мають працювати навіть під час припинення фінансування, відсутність гарантованої оплати змушує багатьох брати лікарняні.

Закон забороняє державним службовцям страйкувати, але ситуація з персоналом настільки напружена, що навіть короткочасна відсутність кількох диспетчерів призводить до серйозних перебоїв у розкладі рейсів.

Нагадаємо, уряд США частково припинив роботу 1 жовтня — уперше за останні сім років і втретє за президентства Дональда Трампа.

Причиною стала відсутність компромісу між республіканцями та демократами щодо фінансування системи охорони здоров’я. Через це тисячі держслужбовців пішли у вимушені неоплачувані відпустки.

Економісти попереджають: якщо шатдаун триватиме понад три тижні, рівень безробіття може зрости з 4,3% до майже 4,7%.

