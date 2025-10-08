Одна из крупнейших европейских компаний по производству средств ПВО в Бельгии предупреждает, что над ее секретными заводами все чаще летают БПЛА. В компании отмечают – необходимо ввести четкие правила по глушению или сбиванию этих беспилотников.

Дроны над заводом Thales Belgium: что известно

Отмечается, что дроны все чаще летают над заводом в Évegnée Fort в восточном регионе Льежа. Там компания имеет лицензию на сборку и хранение взрывчатки для 70-мм ракет.

Директор Thales Belgium Ален Кеврен отмечает, что еще месяц назад дронов было заметно меньше.

На фоне многочисленных сообщений о неизвестных беспилотниках в Польше, Румынии, Германии, Норвегии и Дании, эта информация вызывает немалое беспокойство.

В компании отмечают, что приложили значительные усилия для установки систем обнаружения на своих объектах, поэтому могут использовать глушилки для блокирования сигналов управления дронами или вообще сбивать их

Однако для этого необходимо получить законодательное разрешение.

Отмечается, что одно из опасений касается того, что сбитые дроны могут упасть на людей или нанести ущерб на земле.

Кеврен призвал Бельгию четко определить процесс реагирования на границах ответственности полиции и компаний. Он напомнил, что их ракеты пользуются высоким спросом среди стран НАТО, поскольку союз хочет усилить оборону воздушного пространства.

Также текущее производство Thales Belgium делает много продукции по заказам для Украины.

Ракеты, производимые на заводах в Эрстале и Évegnée Fort, могут использоваться против беспилотников. Например, версия с лазерным наведением, которая предназначена для больших дронов, летающих на большой высоте. Или неуправляемые варианты, которые рассыпают тысячи шариков для уничтожения роев меньших дронов на малой высоте.

