После того, как в Бельгии заметили беспилотники над военной базой Эльзенборн вблизи границы с Германией, Минобороны страны начало расследование.

Об этом пишет Politico.

Дроны над военной базой в Бельгии: что известно

Журналисты со ссылкой на источники в министерстве отмечают, что расследование инцидента все еще продолжается. Пока неизвестно, откуда взялись дроны и кто ими управлял, но, согласно сообщениям, они прилетели в Германию уже после того, как пролетели над базой.

Сообщается, что это произошло на фоне волны сбоев, связанных с БПЛА, которые нарушают воздушное пространство Европы.

Отдельный инцидент над аэропортом Мюнхена вынудил авиадиспетчерскую службу приостановить работу, что привело к отмене 17 рейсов.

Тогда пострадали почти 3 тыс. пассажиров.

– Аэропорт Мюнхена в сотрудничестве с авиакомпаниями немедленно позаботился об обслуживании пассажиров в терминалах. Были установлены раскладные кровати, выданы одеяла, напитки и закуски, – говорится в заявлении аэропорта Мюнхена.

Премьер-министр Баварии Маркус Седер, в свою очередь, заявил, что полиции следует разрешить немедленно сбивать дроны.

– Бавария должна принять закон об ускоренном рассмотрении этого вопроса, – призвал политик Христианско-социального союза в своем посте на X.

Представители аэропорта добавили, что 15 прибывающих рейсов были перенаправлены в Штутгарт, Нюрнберг, Вену и Франкфурт.

В течение последних недель аэропорты Дании и Норвегии также приостановили свою деятельность после того, как в их воздушном пространстве были замечены дроны, что разжегло дебаты среди европейских лидеров о целесообразности создания стены из дронов на восточном фланге для защиты от российской агрессии.

Дроны атакуют Европу: как реагируют в Еврокомиссии

Спикер Еврокомиссии Тома Ренье отметил, что систематическое вторжение дронов в воздушное пространство государств Европейского Союза свидетельствует о том, что создание стены из дронов уже стало необходимостью.

– Весь Европейский Союз находится под угрозой, – подчеркнул Ренье.

По его словам, ЕК знает, что происходит в странах-членах, и именно внутри каждой из них должны проводиться соответствующие расследования.

Он подчеркнул, что последний инцидент с дронами имел место не только в Бельгии, но и в Германии.

– Вы уже не говорите о прифронтовых странах. Вы уже не говорите о странах восточного фланга. Вы действительно говорите о Европейском Союзе в целом, – резюмировал Тома Ренье.

Напомним, на прошлой неделе неизвестные беспилотники появлялись возле стратегических объектов в Дании, а также – над немецким Килем.

СМИ предполагают, что с этими инцидентами связано задержание Францией танкера, который относят к “теневому флоту” РФ.

