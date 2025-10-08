Одна з найбільших європейських компаній з виробництва засобів ППО у Бельгії попереджає, що над її секретними заводами все частіше літають БпЛА. У компанії наголошують – необхідно ввести чіткі правила щодо глушіння або збиття цих безпілотників.

Про це повідомляє Politico.

Дрони над заводом Thales Belgium: що відомо

Зазначається, що дрони все частіше літають над заводом у Évegnée Fort у східному регіоні Льєж. Там компанія має ліцензію щодо складання та зберігання вибухівки для 70‑мм ракет.

Директор Thales Belgium Ален Кеврен наголошує, що ще місяць тому дронів було відчутно менше.

На тлі численних повідомлень про невідомі безпілотники у Польщі, Румунії, Німеччині, Норвегії та Данії ця інформація викликає чимале занепокоєння.

В компанії зауважують, що доклали значних зусиль для встановлення систем виявлення на своїх об’єктах, тож можуть використати глушилки для блокування сигналів управління дронів або взагалі збивати їх.

Однак для цього потрібно отримати законодавчий дозвіл.

Зазначається, що одне з побоювань стосується того, що збиті дрони можуть впасти на людей чи завдати шкоди на землі.

Кеврен закликав Бельгію чітко визначити процес реагування на межі відповідальності поліції й компаній. Він нагадав, що їхні ракети мають високий попит серед країн НАТО, оскільки союз хоче посилити оборону повітряного простору.

Також поточне виробництво Thales Belgium робить багато продукції за замовленнями для України.

Ракети, що виготовляються на заводах в Ерсталі та Évegnée Fort, можуть використовуватися проти безпілотників. Наприклад, версія з лазерним наведенням, яка призначена для більших дронів, що літають на великій висоті. Або некеровані варіанти, які розсипають тисячі кульок для знищення роїв менших дронів на малій висоті.

