Режим припинення вогню в секторі Гази почав діяти о 12:00 за місцевим часом.

Про це повідомила Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) у соціальній мережі X (Twitter).

Кінець війни у секторі Гази

– Із 12:00 підрозділи ЦАХАЛ почали передислокацію на нові позиції у межах підготовки до укладення угоди про припинення вогню і повернення заручників, – зазначили в ЦАХАЛ.

Там додали, що війська Армії оборони Ізраїлю Південного командування розгорнуті в цьому районі і продовжуватимуть усувати будь-яку безпосередню загрозу.

У ніч проти 9 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що Ізраїль та ісламістський рух ХАМАС погодилися на першу фазу урегулювання конфлікту в секторі Гази, що було запропоновано Вашингтоном.

Першим етапом американського плану є звільнення заручників в обмін на палестинських в’язнів і часткове виведення військових ЦАХАЛу.

Канцелярія прем’єра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу повідомила, що уряд країни схвалив угоду з ХАМАС. ЦАХАЛ відходить на нові рубежі у Газі, після чого ХАМАС матиме 72 години для звільнення заручників.

